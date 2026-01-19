maja zrnčić
Zašto je važno čitati djeci? Važnost kampanje "15 po 15"
N1 Info
19. sij. 2026. 14:52
0
Maja Zrnčić iz Ministarstva kulture i medija bila je gošća našeg Hrvoja Krešića u N1 Studiju uživo. Razgovarali su o važnosti kampanje "15 po 15: cijela Hrvatska čita djeci" kojom se od 15. siječnja (ponovno) želi zajedničko čitanje pretvoriti u trajnu obiteljsku naviku
Teme
