maja zrnčić

Zašto je važno čitati djeci? Važnost kampanje "15 po 15"

author
N1 Info
|
19. sij. 2026. 14:52

Maja Zrnčić iz Ministarstva kulture i medija bila je gošća našeg Hrvoja Krešića u N1 Studiju uživo. Razgovarali su o važnosti kampanje "15 po 15: cijela Hrvatska čita djeci" kojom se od 15. siječnja (ponovno) želi zajedničko čitanje pretvoriti u trajnu obiteljsku naviku

Maja Zrnčić

