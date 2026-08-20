KOMUNIKACIJSKI STRUČNJAK
Alavanja za N1 o slučaju Gospić: "Situacija je ozbiljnija nego što se mislilo. I još može eskalirati"
Gost Hanan Nanić u Novom danu N1 televizije bio je komunikacijski stručnjak Maro Alavanja komentirajući današnje izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora zbog problema opasnog otpada u Gospiću.
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