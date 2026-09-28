Analitičarka: Washington i Peking otvaraju "vruću liniju" za AI krize, Xi nametnuo pravila susreta s Trumpom

Jedna od vodećih regionalnih analitičarki i poznavateljica kineske politike te dugogodišnja dopisnica lista Delo za Kinu i Daleki istok, Zorana Baković, za Novi dan kod našeg Hrvoja Krešića komentirala je diplomatski "split-screen" tjedan u SAD-u. Dok se u New Yorku održavala 81. sjednica Opće skupštine UN-a, u Washingtonu su se sastali kineski predsjednik Xi Jinping i američki predsjednik Donald Trump.

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