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Zorana Baković

Analitičarka: Washington i Peking otvaraju "vruću liniju" za AI krize, Xi nametnuo pravila susreta s Trumpom

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N1 Info
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28. ruj. 2026. 13:33
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Jedna od vodećih regionalnih analitičarki i poznavateljica kineske politike te dugogodišnja dopisnica lista Delo za Kinu i Daleki istok, Zorana Baković, za Novi dan kod našeg Hrvoja Krešića komentirala je diplomatski "split-screen" tjedan u SAD-u. Dok se u New Yorku održavala 81. sjednica Opće skupštine UN-a, u Washingtonu su se sastali kineski predsjednik Xi Jinping i američki predsjednik Donald Trump.

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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