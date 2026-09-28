Vasa Perović
Perović o novom stadionu u Maksimiru: Niti jedan rad nije 100 posto idealan
Gost naše Hanan Nanić u N1 studiju uživo bio je Vasa Perović, arhitekt i član međunarodnog žirija za odabir projekta novog Dinamovog stadiona na Maksimiru.
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"Reakcija je intenzivna. Ne znam baš da je tako intenzivna reakcija uobičajena. Postojao je ogroman interes građana. Bez obzira na to što je bilo puno negativnih reakcija, mislim da to prije svega pokazuje generalni interes građana", rekao je Vasa Perović.
Odvojiti mišljenje žirija od javne sfere
"Odluka žirija je stručne prirode, ali to ne znači da tema stadiona ne postoji u javnoj sferi. Mora se odvojiti razmišljanje stručnog žirija od javne sfere koja na to reagira", dodao je.
Kaže i da će projekt prolaziti još puno preinaka.
"Na svakom natječajnom rješenju, žiri daje sugestije za daljnju razradu. Niti jedan rad nije 100 posto idealan, Grad je dobio neke sugestije žirija za daljnju doradu. Drugi dio sugestija doći će kada se projekt u sljedećoj fazi suoči s urbanističkim, gradskim i UEFA-inim pravilima."
"U suštini, ovo je tek ideja kako bi taj novi stadion mogao izgledati, ali doživjet će još dosta promjena do realizacije, ipak je to veliki projekt. Mislim da govorimo o možda 75 ili 80 posto od konačnog rješenja", kaže.
"Ne govorimo o neutralnom prostoru"
Dodao je kako je specifičnost maksimirskog stadiona - njegova blizina centru grada.
"Žiri gleda sve prijedloge s podjednakom pažnjom. Specifičnost stadiona u Maksimiru je blizina gradu, to nije stadion s periferije, poput Allianz Arene. To je stadion koji je praktično u gradu. Ne govorimo o neutralnom prostoru, govorimo o prostoru grada i specifičnoj situaciji."
Kada govorimo o kohezivnosti i povezanosti, meni se čini da ovaj projekt ima fantastičnu priliku. Kada vidim negativne reakcije, skoro pa govorimo o nekom posttraumatskom sindromu, ljudi se bune na hladni stadion, propuh, udaljenost od terena. To je nova situacija koja vizualno podsjeća na staru; imate stadion koji u ovom slučaju ima izuzetno strme tribine, nemate atletsku stazu, sve tribine su prekrivene i imate autonomnost sjevera, koja se meni kao arhitektu čini intrigantnom.
Jako je puno i pozitivnih komentara", dodao je Perović.
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