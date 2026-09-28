Perović o novom stadionu u Maksimiru: Niti jedan rad nije 100 posto idealan

Kada govorimo o kohezivnosti i povezanosti, meni se čini da ovaj projekt ima fantastičnu priliku. Kada vidim negativne reakcije, skoro pa govorimo o nekom posttraumatskom sindromu, ljudi se bune na hladni stadion, propuh, udaljenost od terena. To je nova situacija koja vizualno podsjeća na staru; imate stadion koji u ovom slučaju ima izuzetno strme tribine, nemate atletsku stazu, sve tribine su prekrivene i imate autonomnost sjevera, koja se meni kao arhitektu čini intrigantnom.