PUTNIKA VEĆ IMA
VIDEO / Odlučio 'uskočiti' umjesto ZET-ovog autobusa i voziti do bolnice: "Bit ćemo na raspolaganju dok treba"
Ivan Kaspret iz firme Kaspret Travel odlučio je priskočiti u pomoć građanima koji trebaju prijevoz od okretišta Dubrava do KB Dubrava dok traje štrajk radnika ZET-a. S njim je razgovarala reporterka N1 Katarina Plantak.
Oglas
"Jučer sam bio na putu, u Međugorju. U povratku sam vidio da će biti štrajk u Zagrebu i odlučio pomoći kome treba prijevoz do bolnice", rekao je Kaspret našoj reporterki.
"Što se mene tiče, ja ću voziti po voznom redu ZET-ovog busa koji prolazi pored KB Dubrava", kaže Kaspret koji vjeruje da će putnika biti dovoljno.
PROČITAJTE JOŠ
"Vjerujem u brzi dogovor Grada i Holdinga, bit ćemo na raspolaganju koliko god će trebati", odgovorio je na pitanje dokad građani mogu računati da će njegov autobus voziti po liniji do KB Dubrava.
I prvi putnik u zamjenskom autobusu stao je pred kameru N1. Katarini Plantak otkrio je da je već znao ići pješke jer ZET-ovi busevi ponekad kasne.
Sve detalje o štrajku i situaciji u gradu Zagrebu donosimo OVDJE.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas