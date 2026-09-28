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PUTNIKA VEĆ IMA

VIDEO / Odlučio 'uskočiti' umjesto ZET-ovog autobusa i voziti do bolnice: "Bit ćemo na raspolaganju dok treba"

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Katarina Plantak
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28. ruj. 2026. 08:53
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Ivan Kaspret iz firme Kaspret Travel odlučio je priskočiti u pomoć građanima koji trebaju prijevoz od okretišta Dubrava do KB Dubrava dok traje štrajk radnika ZET-a. S njim je razgovarala reporterka N1 Katarina Plantak.

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"Jučer sam bio na putu, u Međugorju. U povratku sam vidio da će biti štrajk u Zagrebu i odlučio pomoći kome treba prijevoz do bolnice", rekao je Kaspret našoj reporterki.

"Što se mene tiče, ja ću voziti po voznom redu ZET-ovog busa koji prolazi pored KB Dubrava", kaže Kaspret koji vjeruje da će putnika biti dovoljno.

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"Vjerujem u brzi dogovor Grada i Holdinga, bit ćemo na raspolaganju koliko god će trebati", odgovorio je na pitanje dokad građani mogu računati da će njegov autobus voziti po liniji do KB Dubrava.

I prvi putnik u zamjenskom autobusu stao je pred kameru N1. Katarini Plantak otkrio je da je već znao ići pješke jer ZET-ovi busevi ponekad kasne.

putnik u bsusu
N1

Sve detalje o štrajku i situaciji u gradu Zagrebu donosimo OVDJE.

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Teme
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