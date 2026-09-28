štrajk u zagrebu
Tomašević se obratio javnosti: "To se zadnji puta dogodilo prije 90 godina, sramotno je da ova linija nije vozila"
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević sazvao je konferenciju za medije zbog štrajka u gradskim poduzećima. S njim su pred kamere stali predsjednici uprava Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković i ZET-a Marko Bogdanović.
Podsjetimo, u ponedjeljak ujutro počeo je štrajk u ZET-u i u Zagrebačkom holdingu. Gotovo svi vozači ZET-a su u štrajku, za volan ih je sjeo zanemariv broj.
Tomašević kaže kako je gotovo u potpunosti obustavljen javni prijevoz i odvoz otpada. "To se dogodilo unatoč tome što nije završena arbitraža. To je zakonski propisano i unatoč tome što arbitraža nije završena gotovo potpuno je obustavljen javni prijevoz. To se zadnji put dogodilo prije 90 godina", kaže gradonačelnik.
Zahvalio je građanima koji su se "ponijeli iznimno odgovorno" i "poslušali sve upute". "Da nisu imali bi veliki prometni kolaps, to se nije dogodilo prije svega zahvaljujući građanima. Tome može o suprotstaviti odgovornost sindikalnih lidera", govori Tomašević dodajući kako su sindikalni lideri "priželjkivali i najavljivali onaj najgori scenarij".
Jedan autobus od 300 i dva od 200 tramvaja izašli su jutros na teren, kaže gradonačelnik. "Iako se nije dogodio prometni kolaps, dogodila se ogromna destrukcija za život građana, posebno onih koji koriste javni prijevoz. U normalnom danu u ZET-u bi bilo 400 tisuća putovanja. To se nije dogodilo i zahvaljujem građanima što se nije dogodio prometni kolaps. Isto tako, molim ih da se i dalje drže uputa", rekao je Tomašević. Dodao je da je na cestama bilo samo 15-ak posto više automobila.
"Nažalost i sutra očekujemo nastavak štrajka i molimo građane da se uputa drže i sutra. Ne bi bilo dobro da se sutra vratimo starim navikama, kako bismo izbjegli veliku gužvu, bitno je da se i sutra drže preporuka koje smo davali zadnjih nekoliko dana", kaže gradonačelnik.
"Izrazito je neodgovorno da su sindikati krenuli u potpunu obustavu javnog prijevoza i odvoza otpada prije završetka arbitraže. Mi ne znamo što se danas u Zagrebu dogodilo, kakve su štete u Zagrebu nastale... Sindikati su odlučili, unatoč tome što arbitraža nije gotova... Pravna odgovornost je imenom i prezimenom na sidnikalnim liderima koji su organizatori ovog štrajka", govori Tomašević. Naveo je primjere i drugih europskih gradova.
"Sramotno je da nije funkcionirala ni linija od Borongaja do KBC-a Rebro. Ta linija je uvedena za pacijente i liječnike, kako bi mogli ostaviti automobile dok je zatvorena garaža na Rebru. Čak ni ta linija nije funkcionirala i sramotna je izjava sindikata da nisu mogli osigurati dva vozača da ta linija funkcionira, to je sramotno, neodogovorno i bez presedana. Ovakav je štrajk nezabilježen", kaže.
"Što se tiče sindikata u Čistoći, tamo je izašlo nešto više od 10 kamiona. Sindikati Čistoće su bar dozvolili odvoz otpada iz bolnica, sindikati ZET-a nisu. Pa je uskočio privatnik koji je prevozio pacijente od okretišta Dubrava do KB Dubrava", kaže.
Arbiraža nije završila i to je odgovornost sindikata, tvrdi Tomašević. "ZET je do petka čekao da da protuprijedlog na prijedlog Uprave ZET-a, Uprava je dala 41 posto vozača da radi. To je puno manje nego u Madridu, a oni su ponudili 1 i po posto vozača da obavlja nužne minimalne usluge. Zato je potrebna arbitraža koja će dogovoriti taj postotak. Čekali su do zadnjeg dana. Mi smo u subotu odmah pokrenuli arbitražiu, 48 sati se sindikati ZET-a nisu htjeli očitovati i tek danas oko podneva su imenovali svoje arbitre. To znači da tek sutra može početi arbitraža u ZET-u. Nije bilo dobre volje, sindikalni lideri ne pregovaraju u dobroj vjeri, htjeli su da se današnji štrajk dogodi po svaku cijenu i stojim iza toga", kaže.
Tomašević kaže da je netočno to da će poslodavac morati platiti plaće radnicima koji su u štrajku. "Jasno je propisano da tim radnicima može razmjerno smanjiti plaću. Prošle godine je to napravila i Vlada. To je potpuno neistinito, obmanjujuće. Rekao sam radnicima da se obrate sindikatima, ne zbog štrajka, nego zbog toga kako je nastao, poslodavci neće platiti radnicima. Provjerite sudsku praksu, praksu Vlade, to je netočno", kaže Tomašević prozivajući Vladimira Jozića zbog te izjave.
Nezabilježen rast plaća
Gradonačelnik je spomenuo i rast plaća koji bi kumulativno iznosio oko 14 posto. "Ako to stavimo u kontekst što Vlada nudi javnim službama, ja ne razumijem kako to može biti nekorektno. Posebice kad su se ti isti sindikalni lideri ZET-a hvalili da su plaće u ZET-u za dvije godine rasle 40 posto kumulativno i da je to najveće povećanje u RH. Mi smo u tri godine povećali plaće vozačima ZET-a, onim operativnim radnicima koji sada najviše štrajkaju, 40 posto. A komunalnim radnicima 87 posto. Takvo povećanje plaća nije zabilježeno u povijesti tih poduzeća."
Tomašević je zahvalio i radnicima koji su izabrali raditi. "Nitko ne smije radnike sprječavati da štrajkaju, ali nitko ih ne smije sprječavati ni da rade. Najavljen je štrajk u svim podružnicama Holdinga te ZET-u, tu nisu tvrtke kćeri. Kad govorimo o Holdingu, mi nemamo štrajk u Holdingu, nego štrajk u Čistoći. Operativno, danas je u štrajku 48 posto radnika Holdinga, što uključuje i radnike Čistoće", navodi Tomašević.
Financijski gubici Grada
Financijski gubici su, kaže Tomašević, zanemarivi. "90 posto prihoda ZET-a ne dolazi od prodaje karata nego iz proračuna Grada koji pune građani. Zato sam rekao da ne pristajem na ultimatume. Birali su me građani da njima odgovaram. Čak i da imamo 365 dana u godini naplatu karata, mi imamo samo oko 10 posto prihoda od prodaje karata. Prijevoz je besplatan za starije od 65 godina, srednjoškolce... To nije problem. Problem je kakve štete nastaju zbog ovoga. Sindikati su odlučili ići u štrajk pa je to njihova pravna i financijska odgovornost", kaže gradonačelnik.
Bogdanović o prodaji karata
Bogdanović, odgovarajući na pitanja novinara, kaže da se dnevno proda oko 50 tisuća eura karata.
On kaže da u ZET-u štrajka oko 80 posto radnika.
Tomašević je ponovio da štrajk nije u Holdingu nego u Čistoći i ZET-u.
Kompromis
Tomašević kaže da je spreman na kompromis koji Grad financijski može izdržati. "Naše pozicije su jako udaljene. Mi nudimo 3x4,5 posto, a Vlada nudi 1+1+1. Mi smo se rastegnuli najviše što smo mogli. Možemo sjesti i razgovarati. Ja i danas slušam ultimatume od strane sindikalnih lidera. Mi ne možemo prihvatiti ovakvu ponudu koju oni traže. Molim vas da postavite pitanja o zahtjevu koji je nestao u javnosti, a to je indeksacija. Cijelo vrijeme se fokusiraju na rast osnovice, a zaboravili su reći da traže indeksaciju na koju smo bili pristali ako se utvrđuje prema rastu cijena. Tog zahtjeva nema pa se njihovi zahtjevi čine manji nego što zaista jesu", govori.
Što se tiče sastanka sa sindikatima, Tomašević kaže da ne vidi da će to biti danas. "Sutra očekujemo ročište na sudu za obje firme. Dva su različita termina. Arbitraža oko toga koji su nužni minimalni poslovi koji se moraju obavljati, to je ono što zamjeram sindikalnim liderima. Ići u štrajk bez da je arbitraža to utvrdila i potpuno obustaviti javni prijevoz, to je apsolutno neodgovorno i suprotno europskoj praksi i zato smatramo da su sindikalni lideri pošto-poto htjeli u štrajk, a tek zatim radnička prava", kaže.
Ponavlja kako se "išlo tako da se napravi najveći poremećaj u Gradu Zagrebu koji se mogao dogoditi". "Ne nama, nego građanima", kaže Tomašević prozivajući ponovno sindikalne lidere.
"Kolektivni ugovor je istekao, ali mi ga i dalje poštujemo. Mi imamo štrajk, a držimo se kolektivnog ugovora. Prethodni gradonačelnik je kršio kolektivni ugovor, imao je tužbe na sudu, ali nikad štrajk", kaže Tomašević.
Definicija nužnih poslova
Na pitanje o tome zašto nužni poslovi nisu definirani, gradonačelnik kaže da bi bilo mnogo lakše da je to zakonom utvrđeno nego situacija u kojoj se to rješava arbitražom. "Mislim da bi bilo puno bolje da se takve stvari definiraju unaprijed, zakonski", kaže.
Prozivke iz HDZ-a
"Nisam komentirao nijedno priopćenje predsjednika HDZ-a u zadnjih pet mjeseci pa neću ni ovo. To je potpuno irelevatno. Čovjek nije ni zastupnik u Skupštini. Gdje bih ja došao da to komentiram", kaže na pitanje o reakciji iz gradskog HDZ-a na štrajk.
Pritisci na radnike
Tomašević kaže kako je od radnika koji su odlučili raditi čuo da su doživjeli uvrede od kolega.
Rad od kuće
Tomašević kaže kako je preporučio da se organizira rad od doma kad je to moguće. "Gradska uprava to ne može, ali ne moraju svi doći na posao u isto vrijeme ni otići u isto vrijeme. Rekli smo unaprijed da neće biti sankcija ako netko zakasni ili mora otići ranije. Mnogi su došli i ranije na posao jer su poslušali upute", govori gradonačelnik .
Financijski zahtjevi
Šef Uprave Holdinga Ivan Novaković kaže kako nema prostora da se udovolji financijskim zahtjevima sindikata jer i dio proračuna Holdinga dolazi iz gradskih financija.
Postoji indirektna i direktna šteta za Holding. "Teško je procijeniti razmjre te štete. Ako se presudi da je nezakonit štrajk, tražit ćemo odgovornost druge strane", navodi Novaković.
Tomašević ponavlja kako bi bilo bolje da su nužni minimalni radovi propisani unaprijed nego što se odlučuje od slučaja do slučaja. "To su teme za budućnost i dugoročne, ovo je sad kratkoročno", kaže.
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