Tomašević se obratio javnosti: "To se zadnji puta dogodilo prije 90 godina, sramotno je da ova linija nije vozila"

Arbiraža nije završila i to je odgovornost sindikata, tvrdi Tomašević. "ZET je do petka čekao da da protuprijedlog na prijedlog Uprave ZET-a, Uprava je dala 41 posto vozača da radi. To je puno manje nego u Madridu, a oni su ponudili 1 i po posto vozača da obavlja nužne minimalne usluge. Zato je potrebna arbitraža koja će dogovoriti taj postotak. Čekali su do zadnjeg dana. Mi smo u subotu odmah pokrenuli arbitražiu, 48 sati se sindikati ZET-a nisu htjeli očitovati i tek danas oko podneva su imenovali svoje arbitre. To znači da tek sutra može početi arbitraža u ZET-u. Nije bilo dobre volje, sindikalni lideri ne pregovaraju u dobroj vjeri, htjeli su da se današnji štrajk dogodi po svaku cijenu i stojim iza toga", kaže.