VIŠE OD 11.000 KILOMETARA
VIDEO / ZET stoji, biciklisti voze: Zagrepčani jutros "odpedalirali" gotovo do Los Angelesa
Tijekom štrajka radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga Zagrepčani su u velikom broju posegnuli za gradskim biciklima, a broj njihovih vožnji jutros je dosegnuo rekordne razine.
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Nešto nakon 7.30 sati zagrebačke su ulice izgledale bitno drukčije nego uobičajeno. Dok su tramvaji ostali u spremištima, a autobusi nisu izašli na redovne linije, gradom je istodobno prometovalo oko 750 gradskih bicikala.
Broj najma bicikala nastavio je brzo rasti. Do 8 sati građani su gradske bicikle unajmili gotovo 4000 puta, što je 168 posto više nego prošlog ponedjeljka. Tijekom jutarnje špice povećanje je bilo još izraženije i iznosilo je 206 posto.
Podaci Nextbikea pokazuju da su korisnici do 8 sati biciklima prešli više od 11.000 kilometara, što otprilike odgovara udaljenosti između Zagreba i Los Angelesa, piše Večernji list.
Povećan nije bio samo broj korisnika. Medijalna vožnja trajala je 18 minuta, dok se u prosjeku prelazilo oko dva i pol kilometra. Riječ je o udaljenosti za koju se u zagrebačkim jutarnjim gužvama automobilom ponekad također potroši dvadesetak minuta.
Zagrebački su bicikli tako jutros tisućama građana poslužili kao zamjena za tramvaj ili autobus.
Razlog povećane potražnje za alternativnim prijevozom je štrajk radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a, koji je počeo u 3.30 sati nakon višemjesečnih neuspješnih pregovora o novom kolektivnom ugovoru, plaćama i drugim materijalnim pravima.
Tijek događaja iz minute u minutu pratite ovdje.
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