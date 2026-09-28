Toplinski val iz Sahare stiže nad Europu, evo što čeka Hrvatsku

Sutra, u utorak, nakon mjestimične jutarnje magle bit će sunčano te za stupanj do dva toplije nego danas. Jutarnje temperature u unutrašnjosti bit će oko 8 °C, a na Jadranu oko 15 °C. Najviše dnevne temperature kretat će se od 21 do 27 °C. Na Jadranu će puhati slab do umjeren maestral, a u podvelebitskom primorju i na jugu Dalmacije do umjerena bura.