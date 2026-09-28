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vremenska prognoza

Toplinski val iz Sahare stiže nad Europu, evo što čeka Hrvatsku

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Bojan Lipovšćak
|
28. ruj. 2026. 06:55
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Unsplash / Ilustracija

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka

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Nad Atlantikom je duboka, sporo pokretna ciklona sa središtem između Islanda i Velike Britanije. Njezino napredovanje prema istoku blokiralo je polje visokog tlaka iznad srednje i istočne Europe. Na prednjoj strani ciklone, uz visinsko jugoistočno strujanje, nad europsko kopno u obliku toplinskog vala struji topla i suha zračna masa saharskog podrijetla.

Nad našim krajevima polje povišenog tlaka anticiklone podržava vedro i stabilno vrijeme te slabu do umjerenu anticiklonalnu buru na Jadranu. Zbog vedrih noći jutarnje i noćne temperature u unutrašnjosti razmjerno su niske, osobito pri tlu, tako da je mjestimice moguć i jutarnji mraz. Izlaskom sunca temperature zraka brzo rastu te je dnevna amplituda temperature mjestimice i do 20 °C, što zahtijeva prikladnu slojevitu odjeću.

Danas će vrijeme biti sunčano, uz slab razvoj dnevne naoblake u planinskim krajevima unutrašnjosti. U Slavoniji, Baranji i Srijemu tijekom poslijepodneva i navečer očekuje se povećana naoblaka sa sjeveroistoka. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti i na Jadranu bit će od 22 do 27 °C. Na Jadranu će puhati umjerena tramuntana i maestral, a na krajnjem jugu Dalmacije na udare jaka bura.

Sutra, u utorak, nakon mjestimične jutarnje magle bit će sunčano te za stupanj do dva toplije nego danas. Jutarnje temperature u unutrašnjosti bit će oko 8 °C, a na Jadranu oko 15 °C. Najviše dnevne temperature kretat će se od 21 do 27 °C. Na Jadranu će puhati slab do umjeren maestral, a u podvelebitskom primorju i na jugu Dalmacije do umjerena bura.

Stabilno bablje ljeto nastavlja se cijeli tjedan, a promjena vremena uz oborine i pad temperature izvjesna je tek oko 10. listopada.

Bura je otpuhala topli površinski sloj mora prema otvorenom moru te su temperature mora pale i trenutačno se kreću između 22 i 24 °C.

Teme
vremenska prognoza

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