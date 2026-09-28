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Turudićevo izvješće o radu DORH-a ovaj tjedan pred Saborom: Smanjen broj neriješenih predmeta, ali jedan problem ostao
Hrvatski sabor u utorak nastavlja zasjedanje, a ovaj će tjedan, među inim, raspraviti izvješće glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu Državnih odvjetništava u 2025. u kojem se navodi da je DORH prošle godine povećao učinkovitost i smanjilo broj neriješenih predmeta.
Izvješće je glavni državni odvjetnik podnio na 334 stranice te navodi da su tijekom 2025. državna odvjetništva riješila više predmeta nego što su ih zaprimila, čime je sustav prvi put nakon duljeg razdoblja počeo smanjivati postojeće zaostatke.
Ukupno je riješeno 242.391 predmet, što predstavlja povećanje od gotovo pet posto u odnosu na prethodnu godinu. Istodobno broj novozaprimljenih predmeta u blagom je padu, a to je dodatno pridonijelo smanjenju ukupnog opterećenja.
Broj neriješenih predmeta na kraju godine smanjen je za oko 15 posto te iznosi 48.908 čime je udio neriješenih predmeta u ukupnom broju predmeta u radu pao na 16,8 posto, dok se u prethodnim godinama kretao oko 20 posto.
Stopa ažurnosti porasla je s 98 na 104 posto, što znači da su državna odvjetništva rješavala ne samo tekući priljev predmeta nego i dio zaostalih. Uz to, prosječno vrijeme potrebno za rješavanje dodatno je skraćeno, a povećan je i broj riješenih predmeta po rješavatelju.
Ključni problem
S druge strane jedan od ključnih problema odnosi se na kadrovsku strukturu. Poseban izazov predstavlja prosječna dob zaposlenih, s relativno malim udjelom mlađih dužnosnika.
U izvješću se izdvajaju trendovi u korupcijskim predmetima i radu Uskoka, koji je u 2025. zaprimio 2301 prijavu, što je oko 20 posto više nego godinu ranije. Zlouporaba položaja i ovlasti i dalje dominantno koruptivno nedjelo, a slijede prijave za davanje mita, zločinačko udruživanje, trgovanje drogom, utaje poreza, primanje mita, trgovanje utjecajem i nezakonito pogodovanje.
Vlada je dala pozitivno mišljenje o predloženom izviješću, a očekuje se da će rasprava o njemu, kao i onom za 2024., trajati cijeli dan.
Pirotehničari
Pred zastupnicima će se u četvrtak naći izmjene zakona o protuminskom djelovanju kojim se on usklađuje sa Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. To konkretno znači da se osnovica za izračun naknada zbog tjelesnog oštećenja za pirotehničare izjednačuje s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Osnovicu svake godine određuje Vlada, a za ovu godinu iznosi 540 eura.
Ozlijeđeni pirotehničari dobit će prava na osobnu invalidninu, na ortopedski doplatak, na posebni doplatak, na doplatak za njegu i pomoć druge osobe te na medicinsku, odnosno fizikalnu rehabilitaciju.
Članovi obitelji smrtno stradalih pirotehničara i s njima izjednačenih osoba imaju pravo na obiteljsku mirovinu sukladno propisima kojima su uređena prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata uz mogućnost rada.
Radni tjedan Sabor će završiti izmjenama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija kojima se moderniziraju uvjeti obrazovanja i osposobljavanja medicinskih sestara opće njege, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i veterinara.
Izmjenama se hrvatsko zakonodavstvo usklađuje s novim europskim pravilima donesenima zbog razvoja znanosti, novih tehnologija i sve veće digitalizacije zdravstvene i veterinarske prakse. Mijenjaju se minimalni uvjeti osposobljavanja, sadržaji obrazovnih programa te znanja i kompetencije potrebni za obavljanje tih četiriju profesija.
Ovog tjedna glasovanja neće biti.
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