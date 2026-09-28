Turudićevo izvješće o radu DORH-a ovaj tjedan pred Saborom: Smanjen broj neriješenih predmeta, ali jedan problem ostao

Pred zastupnicima će se u četvrtak naći izmjene zakona o protuminskom djelovanju kojim se on usklađuje sa Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. To konkretno znači da se osnovica za izračun naknada zbog tjelesnog oštećenja za pirotehničare izjednačuje s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Osnovicu svake godine određuje Vlada, a za ovu godinu iznosi 540 eura.