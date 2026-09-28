"Njihov velik odaziv omogućio je visoku dostupnost vožnji i u uvjetima iznimne potražnje i u okolnostima iznimnog opterećenja. Zahvaljujemo partner vozačima koji su u vršnim satima od 6 do 10 sati bili aktivni na platformi i dali svoj maksimum kako bi prevezli što veći broj građana te odgovorili na najveći mogući broj zahtjeva", poručili su iz Bolta.