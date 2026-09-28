POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
Uređaj koji koristimo svaki dan može značajno utjecati na račun za struju
Iako se često smatra da su hladnjak i perilica rublja među najvećim potrošačima struje u kućanstvu, podaci švedske Agencije za energetiku pokazuju da značajan udio potrošnje može imati i indukcijska ploča za kuhanje.
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Indukcijska ploča za kuhanje uređaj je koji svakodnevno koristimo, a njezina potrošnja može znatno utjecati na mjesečniračun za električnu energiju, piše Index.hr.
Prema podacima švedske Agencije za energetiku, indukcijska ploča može činiti značajan dio ukupne potrošnje električne energije u kućanstvu. Budući da je riječ o uređaju relativno velike snage, čak i svakodnevno korištenje u kratkom trajanju tijekom godine može rezultirati primjetnom potrošnjom.
Zašto indukcija troši toliko električne energije?
Indukcijske ploče dizajnirane su tako da brzo zagrijavaju posuđe, no za to im je potrebna prilično velika snaga. Kod pojedinih modela ona se najčešće kreće između 1000 i 3000 W.
Ako se ploča koristi svakoga dana, potrošnja se brzo zbraja. U određenim slučajevima tako tijekom godine može potrošiti i tri puta više električne energije od nekih drugih često korištenih kućanskih uređaja, poput hladnjaka ili perilice rublja.
Prema podacima navedenima u istraživanju, oko sat vremena korištenja dnevno može značiti približno 1200 kWh električne energije godišnje. Stvarna potrošnja, naravno, ovisi o načinu kuhanja, postavljenoj snazi, broju korištenih grijaćih zona i konkretnom modelu uređaja.
Male navike mogu napraviti razliku
Budući da je kuhanje teško izbjeći u svakodnevnom životu, uštede se prvenstveno mogu tražiti u načinu korištenja ploče. Pomoći može korištenje najniže snage koja je još dovoljna za učinkovitu pripremu hrane, kao i isključivanje ploče čim više nije potrebna.
Važan je i odabir posuđa. Ako je dno posude odgovarajuće veličine i dobro odgovara grijaćoj zoni, toplina se može učinkovitije iskoristiti.
Kod nekih jela može pomoći i korištenje poklopca, kao i prethodno zagrijavanje samo onoliko dugo koliko je zaista potrebno. Svaka minuta rada pri visokoj snazi pridonosi ukupnoj potrošnji.
Nije nužno kriv samo jedan uređaj
Kod računa za električnu energiju važno je promatrati ukupnu potrošnju kućanstva. Hladnjak radi praktički neprekidno, dok se drugi uređaji koriste kraće, ali pritom mogu imati znatno veću snagu. Zbog toga se ne može jednostavno zaključiti da će indukcijska ploča u svakom kućanstvu potrošiti više električne energije od hladnjaka ili perilice rublja.
Mnogo toga ovisi o učestalosti korištenja, postavkama i učinkovitosti pojedinog uređaja.
Ipak, podaci švedske Agencije za energetiku upozoravaju na nešto što se često zanemaruje kada se traže razlozi za veće račune: uređaj koji radi samo nekoliko minuta ili sati dnevno zbog svoje velike snage i dalje može znatno pridonijeti ukupnoj potrošnji.
Promišljenijim korištenjem indukcijske ploče stoga se može smanjiti nepotrebna potrošnja, a time i trošak električne energije.
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