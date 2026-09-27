Oglas

"IDEMO ZAJEDNO"

Građani Zagreba odgovorili na štrajk: Evo kako su se odlučili organizirati

author
N1 Hrvatska
|
27. ruj. 2026. 21:49
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
promet, Zagreb
Sanjin Strukic/PIXSELL

Dok se Zagreb priprema za ponedjeljak bez redovnog tramvajskog i autobusnog prijevoza, građani su se počeli sami organizirati kako bi jedni drugima olakšali dolazak na posao, fakultet ili druge obveze.

Oglas

ZET je i sam pozvao građane koji putuju automobilima da organiziraju zajedničke vožnje kako bi se smanjio broj vozila na cestama.

Pokrenuta je stranica Idemo, putem koje Zagrepčani mogu ponuditi slobodno mjesto u svom automobilu ili pronaći nekoga tko putuje u istom smjeru.

Korištenje stranice je besplatno i nije potrebno instalirati aplikaciju. Korisnik bira polazište, odredište te datum i vrijeme putovanja, nakon čega može pregledati dostupne vožnje na svojoj ruti.

idemo
idemo

Ako pronađe odgovarajući prijevoz, s vozačem se može izravno povezati putem WhatsAppa i dogovoriti mjesto i vrijeme polaska. Vozači, s druge strane, mogu ponuditi slobodna mjesta u svojim automobilima.

Inicijativa dolazi uoči štrajka radnika ZET-a koji počinje u ponedjeljak u 3:30 sati. Zbog očekivanog izostanka tramvaja i autobusa građanima je preporučeno da unaprijed organiziraju alternativni prijevoz i računaju na znatno dulje vrijeme putovanja.

Teme
promet zagreb zet štrajk

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ