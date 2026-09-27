Građani Zagreba odgovorili na štrajk: Evo kako su se odlučili organizirati

Sanjin Strukic/PIXSELL

Dok se Zagreb priprema za ponedjeljak bez redovnog tramvajskog i autobusnog prijevoza, građani su se počeli sami organizirati kako bi jedni drugima olakšali dolazak na posao, fakultet ili druge obveze.

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ZET je i sam pozvao građane koji putuju automobilima da organiziraju zajedničke vožnje kako bi se smanjio broj vozila na cestama.

Pokrenuta je stranica Idemo, putem koje Zagrepčani mogu ponuditi slobodno mjesto u svom automobilu ili pronaći nekoga tko putuje u istom smjeru.

Korištenje stranice je besplatno i nije potrebno instalirati aplikaciju. Korisnik bira polazište, odredište te datum i vrijeme putovanja, nakon čega može pregledati dostupne vožnje na svojoj ruti.

idemo

Ako pronađe odgovarajući prijevoz, s vozačem se može izravno povezati putem WhatsAppa i dogovoriti mjesto i vrijeme polaska. Vozači, s druge strane, mogu ponuditi slobodna mjesta u svojim automobilima.

Inicijativa dolazi uoči štrajka radnika ZET-a koji počinje u ponedjeljak u 3:30 sati. Zbog očekivanog izostanka tramvaja i autobusa građanima je preporučeno da unaprijed organiziraju alternativni prijevoz i računaju na znatno dulje vrijeme putovanja.