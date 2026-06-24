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OD GLOBALNE SILE DO RASULA

Anđelić o borbi za Downing Street: Premijere više ne bira narod, već stranka

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N1 Info
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24. lip. 2026. 13:37
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Profesor međunarodnih odnosa i ljudskih prava na sveučilištu Regent's u Londonu Neven Anđelić komentirao je, kod naše Hanan Nanić u Novom danu, politički potres u Velikoj Britaniji i odlazak Keira Starmera, sedmog premijera po redu u 10 godina

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Teme
hanan nanić n1 tv neven anđelić novi dan video

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Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
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