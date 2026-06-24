OD GLOBALNE SILE DO RASULA
Anđelić o borbi za Downing Street: Premijere više ne bira narod, već stranka
Profesor međunarodnih odnosa i ljudskih prava na sveučilištu Regent's u Londonu Neven Anđelić komentirao je, kod naše Hanan Nanić u Novom danu, politički potres u Velikoj Britaniji i odlazak Keira Starmera, sedmog premijera po redu u 10 godina
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23. lip.|
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