Ekonomija sladoleda: Koliko treba raditi za jednu kuglicu?

Najnoviji podaci Eurostata pokazuju da su pritisci na rast cijena počeli slabjeti. U lipnju 2026. cijene sladoleda, ledenih deserata i sorbeta u Europskoj uniji bile su u prosjeku 0,4 posto niže nego godinu ranije. Najveći pad zabilježen je u Portugalu, dok su najveći rast cijena imale Litva i Rumunjska. Ipak, niža godišnja stopa inflacije ne znači da se sladoled vratio na razine cijena iz razdoblja prije 2020., nego samo da je nešto jeftiniji nego prije godinu dana.