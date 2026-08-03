GRCIMA JE NAJTEŽE
Ekonomija sladoleda: Koliko treba raditi za jednu kuglicu?
Koliko je kuglica sladoleda doista skupa ne ovisi samo o njezinoj cijeni, nego i o tome koliko prosječan građanin mora raditi da bi je mogao kupiti
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U usporedbi deset europskih zemalja, koju je napravio Euronews, pokazalo se da stanovnici Grčke za jednu kuglicu sladoleda moraju raditi gotovo tri puta dulje nego Nijemci.
Prema podacima koje su prikupili novinari Euronewsa i nedavnim istraživanjima tržišta, cijena kuglice sladoleda kreće se od oko 1,15 do 4,10 eura. Najviša usporedna cijena zabilježena je u Ujedinjenom Kraljevstvu, a najniža u Turskoj. Cijene pritom znatno ovise o lokaciji, veličini porcije, okusu i vrsti slastičarnice.
Na turističkim destinacijama razlike su još izraženije. U Grčkoj kuglica na popularnim otocima može stajati između četiri i šest eura, dok je u turskim turističkim središtima cijena porasla na 1,85 do 2,20 eura, znatno više nego u običnim slastičarnicama u Istanbulu.
Koliko minuta se radi za kuglicu sladoleda?
Kako bi procijenio stvarnu dostupnost sladoleda, Euronews je usporedio cijene s prosječnim neto primanjima i radnim vremenom. Prema toj analizi, za jednu kuglicu sladoleda u Njemačkoj treba raditi oko 7,4 minute. Slijede Ujedinjeno Kraljevstvo s 9,3 minute, Belgija s 11,4 minute, Italija s 13,2 minute i Francuska s 14,5 minuta.
U Turskoj, Poljskoj i Španjolskoj potrebno je oko 15 minuta rada, u Portugalu 16,6 minuta, dok je Grčka na vrhu ljestvice s 20,9 minuta. To znači da prosječan radnik u Grčkoj za kuglicu sladoleda mora raditi gotovo tri puta dulje nego radnik u Njemačkoj.
Cijene sladoleda usporile rast
Posljednjih godina sladoled je u mnogim zemljama znatno poskupio, ponajprije zbog viših troškova energije. Predstavnici grčke industrije navode da su cijene od 2020. porasle oko 20 posto, no ističu kako se troškovi proizvodnje tijekom 2026. više nisu značajno povećavali. Na konačnu cijenu utječu i cijene sastojaka – primjerice, kvalitetni pistaciji mogu stajati između 40 i 80 eura po kilogramu – kao i najam poslovnih prostora.
Najnoviji podaci Eurostata pokazuju da su pritisci na rast cijena počeli slabjeti. U lipnju 2026. cijene sladoleda, ledenih deserata i sorbeta u Europskoj uniji bile su u prosjeku 0,4 posto niže nego godinu ranije. Najveći pad zabilježen je u Portugalu, dok su najveći rast cijena imale Litva i Rumunjska. Ipak, niža godišnja stopa inflacije ne znači da se sladoled vratio na razine cijena iz razdoblja prije 2020., nego samo da je nešto jeftiniji nego prije godinu dana.
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