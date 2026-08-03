drama kod bosiljeva
Mladić u kući aktivirao eksplozivnu napravu, ozlijeđene tri osobe. Stižu detalji
Tri osobe ozlijeđene su u eksploziji koja se dogodila u ponedjeljak popodne na području općine Bosiljevo.
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Kako je objavila policija, 20-godišnjak je oko 17:45 u kući aktivirao zasad nepoznatu eksplozivnu napravu.
U eksploziji su ozlijeđeni on i još dvojica muškaraca.
Sva trojica prevezena su u zdravstvene ustanove, a težina njihovih ozljeda zasad nije poznata.
Kako neslužbeno doznaju hrvatski mediji, u kući su bili otac i njegova dvojica sinova, od kojih je jedan aktivirao eksplozivnu napravu.
Kako doznaje Ana Raić s Indexa, riječ je o nesretnom slučaju, odnosno mladić je nestručno rukovao napravom, igrao se te ovome nije prethodio sukob.
Radio Mrežnica navodi da je eksplozija izbila dva suprotna zida kuće, uokolo je razbacan namještaj, a pukla su i vjetrobranska stakla na obližnjim automobilima.
Na mjestu događaja bit će proveden očevid, nakon čega slijedi daljnje kriminalističko istraživanje.
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