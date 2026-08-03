Turudić: U Hajduku provjeravamo dokumentaciju, a nalaz o otpadu u Lici nije sjajan

"Gospođa Kövesi posljednja dva ili tri mjeseca iza sebe ostavlja spaljenu zemlju. Daje intervjue u kojima napada sve redom. Nismo se vidjeli već šest mjeseci i ne znam o čemu govori. Kada smo se vidjeli, tri puta, svaki je put govorila da je naša suradnja fantastična i da među nama postoji divno prijateljstvo. Ne znam što joj je", rekao je Turudić.