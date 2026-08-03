Većina aktivnih požara pod nadzorom. Vatrogasci građanima: Ne koriste dronove za snimanje požarišta!

Na području Istarske županije su zabilježena dva požara. Prvi je bio na području Bala – Barbarige, gdje je izgorjelo oko pet hektara trave, niskog raslinja i makije. Na intervenciji je sudjelovalo 29 vatrogasaca s devet vozila, a požar je lokaliziran nešto nakon 11 sati. Iako su bila zatražena dva Canadaira, njihov angažman nije bio potreban jer su zemaljske snage uspjele staviti požar pod kontrolu.