borba s vatrom
Većina aktivnih požara pod nadzorom. Vatrogasci građanima: Ne koriste dronove za snimanje požarišta!
Vatrogasci su pod nadzor stavili većinu aktivnih požara, priopćila je u ponedjeljak Hrvatska vatrogasna zajednica (HVZ) dodavši kako su vatrogasci tijekom dana intervenirali na više požara otvorenog prostora, a najzahtjevnije je bilo na području Bokanjca u Zadarskoj županiji.
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Zračne su snage završile tamo djelovanje, dok zemaljske snage nastavljaju s gašenjem i osiguranjem požarišta.
Na području Istarske županije su zabilježena dva požara. Prvi je bio na području Bala – Barbarige, gdje je izgorjelo oko pet hektara trave, niskog raslinja i makije. Na intervenciji je sudjelovalo 29 vatrogasaca s devet vozila, a požar je lokaliziran nešto nakon 11 sati. Iako su bila zatražena dva Canadaira, njihov angažman nije bio potreban jer su zemaljske snage uspjele staviti požar pod kontrolu.
Drugi požar izbio je na području Mandalenčića (Gračišće – Pazin), gdje su vatrom zahvaćeni trava, nisko raslinje i borova šuma. U gašenju sudjeluju dva Canadaira, a požar je pod nadzorom vatrogasaca.
Na području Splitsko-dalmatinske županije aktivan je požar na području Ravno – Vrdovo – Debelo Brdo. Požar je zahvatio travu, nisko raslinje i makiju na nepristupačnom terenu, a tijekom gašenja angažirana su tri Canadaira i tri Air Tractora.
Uz današnje intervencije, vatrogasci i dalje provode sanaciju i osiguranje požarišta na području Istarske, Splitsko-dalmatinske i Zadarske županije nakon požara koji su izbili tijekom proteklih dana.
Državni vatrogasni operativni centar 193 izvijestio je kako tijekom dana nije zaprimio informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama.
Vatrogasci su istodobno upozorili građane da ne koriste dronove za snimanje požarišta jer njihova prisutnost može ugroziti sigurnost posada protupožarnih zrakoplova i vatrogasaca na terenu te dovesti do prekida zračnog gašenja.
Pozvali su građane da se ne približavaju požarištima radi snimanja ili fotografiranja te poručili da će svako neovlašteno korištenje dronova u zoni požara biti prijavljeno policiji.
"U slučaju da primijetite požar, odmah nazovite vatrogasce na broj 193", poručili su iz HVZ-a
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