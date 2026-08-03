HDZ: "Dane Mira Bulja gledamo cijelu godinu. Zar je previše tražiti...?" Stigao im odgovor gradonačelnika

"Ja svoj narod nisam mogao i nisam htio ostaviti na cjedilu. Zato sam kao gradonačelnik donio odluku i osigurao podjelu alkarice svima koji na nju imaju pravo, uključujući i naše sugrađane čiji su računi blokirani ili pod ovrhom. Njihova se nesposobnost danas najbolje vidjela na primjeru dodjele javnih priznanja Grada Sinja. Uoči najvažnijih dana za naš grad nisu se uspjeli dogovoriti ni o tome tko treba dobiti Nagradu Grada Sinja za životno djelo. To je sramota za naš grad", piše u Buljevom priopćenju.