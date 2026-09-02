PROBLEM SMEĆA
Arsen Bauk: Hrvatska je postala neka vrsta 'huba' za opasan otpad iz inozemstva
SDP-ov saborski zastupnik Arsen Bauk je u Novom danu kod Hrvoja Krešića govorio je o problemu gospodarenja otpadom u Hrvatskoj, slučaju Gospić te odgovornosti države i lokalne samouprave za zbrinjavanje otpada.
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