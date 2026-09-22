Ćorić predstavio paket poreznih izmjena: Evo što sve donosi

Luka Antunac/PIXSELL

Ministar financija Tomislav Ćorić predstavio je u utorak u Saboru paket poreznih izmjena koje Vlada donosi s ciljem stvaranja pravednijeg i učinkovitijeg poreznog sustava uz naglasak na ukidanje poreza na mirovine, dok oporba upozorava da oni s najnižim mirovinama od njih neće imati koristi.

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"Predlaže se donošenje svih prijedloga zakona radi daljnjeg pojednostavljenja poreznog sustava, usklađivanja s pravnom stečevinom EU te jačanja porezne pravednosti. Istodobno, predloženim rješenjima osigurava se zaštita najranjivijih skupina u stvaranju pravednijeg i učinkovitijeg poreznog okvira za sve građane", poručio je potpredsjednik Vlade i ministar predstavljajući zakonske prijedloge.

Vlada predlaže izmjene nekoliko zakona - o porezu na dohodak, doprinosima, porezu na dobit i na dodanu vrijednost te hrvatskom investicijskom računu.

Novost je uvođenje poreza na prekomjerne profitne marže. Ćorić je pojasnio kako se to odnosi na poduzetnike koji su u 2026. znatno povećali profitne marže u odnosu na prethodno trogodišnje razdoblje, "nesrazmjerno svojoj aktivnosti i tržišnim okolnostima". Riječ je o oko 1800 velikih i srednjih poduzetnika.

"Ideja koja stoji iza ovog prijedloga jest redistribucija od onih koji su iskoristili priliku globalne neravnoteže za dodatno dizanje marži koje nije umjereno. Držimo da je to opravdano i potpuno smisleno", rekao je ministar.

Istaknuo je kako je evidentno da je već samom najavom uvođenja ovog poreza došlo do određenih pomaka u cijenama, odnosno korekcija cijena.

Damir Bakić (Možemo!) upitao je što je osnovica tog poreza, odnosno primjenjuje li se na dobit prije regulatornog oporezivanja.

"Osnovica za ovaj dodatni dio se odnosi na dobit prije regularnog oporezivanja, a ostatak po normalnoj stopi od 18 postotnih bodova", odgovorio je Ćorić.

Darko Klasić (HSLS) kao velik problem koji guši poduzetnike istaknuo je učestale promjene poreznih pravila, a ministar naglasio kako "u normalnim okolnostima do ovakvog prijedloga poreza ne bi došlo".

Ukida se porez na mirovine, oporba kaže da oni s najnižim mirovinama neće imati koristi

Među ključnim novinama je ukidanje poreza na dohodak za mirovine. Od 1. siječnja 2027. poreza će biti oslobođeno oko 541 tisuća umirovljenika s mirovinama do 5000 eura.

Oporbeni zastupnici to pozdravljaju, no upozoravaju na nepravedan tretman prema umirovljenicima s najnižim mirovinama. Ne drže pravednim da gotovo 700.000 onih koji primaju mirovine do 600 eura od ovih izmjena, kako su isticali, neće imati nikakve koristi.

"Osobe koje imaju najniže mirovine neće dobiti ništa, ali zato će oni s 3000 eura dobiti 240 eura", navela je SDP-ova Sabina Glasovac.

Oporbu je zanimalo zašto se novac kojeg se država odriče od poreza na mirovine i koji će uprihodovati od poreza na prekomjerne profitne marže ne usmjeri upravo na najugroženije umirovljenike.

Ćorić je odgovorio da se izmjene odnose na velik broj umirovljenika koji su do sada plaćali porez na dohodak, dok ostali umirovljenici, čije su mirovine ispod neoporezivog dijela, porez ni sada ne plaćaju.

"Na umirovljenike mislimo kroz svaku indeksaciju, ali i kroz čitav niz mjera u energetskoj krizi koje najviše štite upravo umirovljenike s niskim prihodima. Ukoliko bude prostora u blagajni, brinut ćemo kao i proteklih 10 godina u kontekstu planiranja naših rashoda", kazao je ministar.

Na pitanje Anke Mrak Taritaš (GLAS) hoće li se izmjene odnositi i na isplate iz drugog mirovinskog stupa, Ćorić je odgovorio da se na njih predložene izmjene ne odnose.

Ivica Baksa (NPS) upitao je hoće li jedinicama lokalne samouprave biti nadoknađen gubitak prihoda ukidanjem poreza na dohodak, a ministar je istaknuo kako neki prijedlozi, s druge strane, idu u smjeru povećanja njihovih prihoda.

"A one razlike koje nastanu bit će predmet analiza", poručio je dodajući kako će se, kao i do sada, ići s mjerama fiskalnog izravnanja.

Odgovarajući Nini Raspudiću (Drito), ministar je poručio da povećanje osobnog odbitka u ovom trenutku nije predmet rasprave. Raspudića je zanimao i učinak ranije uvedenog poreza na nekretnine, a Ćorić naveo kako je do sada izdano poreznih rješenja za preko 280.000 nekretnina.

Ćorić: Smanjuje se neravnoteža

Govoreći o paušalnim obrtima, istaknuo je kako se paušalcima s godišnjim primitcima do 40.000 eura, njih 83 posto, porezno opterećenje neće povećavati.

"Ove porezne izmjene, prije svega, nose progresivnost u gornjim poreznim razredima i ta progresivnost nosi veću pravednost. Viši razredi bi trebali nositi i više porezne stope. Na ovaj se način smanjuje neravnoteža, razlika u poreznom tretmanu između paušalista i osoba koje žive od nesamostalnog rada, no ona će i dalje postojati i ovaj oblik rada će i dalje biti porezno povoljniji", ustvrdio je Ćorić.

Poreznim izmjenama povećava se i donja granica paušalnog poreza na turistički smještaj u turistički najrazvijenijim sredinama s ciljem izjednačavanja oporezivanja u kratkoročnom najmu s poreznim stopama dugoročnog najma i poticanja upravo dugoročnog najma.

"Iako će i nakon ovih izmjena prosječna stopa kratkoročnog najma ostati ispod stope poreza kojom oporezujemo dugoročni najam", dodao je.

Ministar je najavio i uvođenje Hrvatskog investicijskog računa s ciljem približavanja različitih oblika ulaganja građanima. Podsjećajući na velik interes za državne obveznice i trezorske zapise, Ćorić ocjenjuje da bi ovaj račun mogao potaknuti desetke tisuća građana na ulaganje i širenje oblika štednje.