EU strahuje od oružja koje se s ukrajinske bojišnice vraća u Europu: "Rizik je..."

Visoka predstavnica EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas početkom mjeseca rekla je da postoji široka podrška za zabranu izdavanja viza ruskim borcima. Tema je ponovno aktualizirana nakon pokušaja napada dronom u Leipzigu, u kojem je jedan od osumnjičenih navodno ušao u schengenski prostor s turističkom vizom koju mu je izdala Italija.