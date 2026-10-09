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bugarski stručnjak

Bozhilov: "Moramo promijeniti način na koji vodimo ratove"

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N1 Info
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09. lis. 2026. 10:06
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Stručnjak za sigurnost i obranu i bivši zamjenik bugarskog ministra obrane Yordan Bozhilov gostovao je u Novom danu kod Hrvoja Krešića, gdje je govorio o promjenama u suvremenom ratovanju, sve većoj ulozi dronova te sigurnosnim izazovima na Crnom moru.

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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