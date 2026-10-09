Bozhilov: "Moramo promijeniti način na koji vodimo ratove"

Stručnjak za sigurnost i obranu i bivši zamjenik bugarskog ministra obrane Yordan Bozhilov gostovao je u Novom danu kod Hrvoja Krešića, gdje je govorio o promjenama u suvremenom ratovanju, sve većoj ulozi dronova te sigurnosnim izazovima na Crnom moru.

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