bugarski stručnjak
Bozhilov: "Moramo promijeniti način na koji vodimo ratove"
Stručnjak za sigurnost i obranu i bivši zamjenik bugarskog ministra obrane Yordan Bozhilov gostovao je u Novom danu kod Hrvoja Krešića, gdje je govorio o promjenama u suvremenom ratovanju, sve većoj ulozi dronova te sigurnosnim izazovima na Crnom moru.
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SK
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