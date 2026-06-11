Oglas

poznata Zviždačica

Cvrtila: U Zakonu o zaštiti osoba koje djeluju u javnom interesu se nigdje ne spominju prijavitelji nepravilnosti

author
N1 Info
|
11. lip. 2026. 14:44
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više

Zviždačica i predsjednica udruge Pomak Adriana Cvrtila gostovala je u Novom danu kod naše Nine Kljenak, s kojom je razgovarala o prijedlogu Zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, koji je jučer bio u drugom čitanju u Saboru.

Oglas

Teme
n1 tv n1tv video adriana cvrtila

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ