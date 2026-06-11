poznata Zviždačica
Cvrtila: U Zakonu o zaštiti osoba koje djeluju u javnom interesu se nigdje ne spominju prijavitelji nepravilnosti
Zviždačica i predsjednica udruge Pomak Adriana Cvrtila gostovala je u Novom danu kod naše Nine Kljenak, s kojom je razgovarala o prijedlogu Zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, koji je jučer bio u drugom čitanju u Saboru.
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SK
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