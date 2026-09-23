DRAMATIČNA AKCIJA NA BRAČU
VIDEO / U jami dubokoj 200 metara pronađene bombe iz Drugog svjetskog rata
Policija je uz pomoć HGSS-a od 21. do 23. rujna provodila zahtjevnu akciju uklanjanja eksplozivnih sredstava iz 200 metara duboke jame Gustrišice na Braču.
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Policijski službenici Protueksplozijske službe MUP-a, uz pomoć pripadnika HGSS-a, tijekom trodnevne akcije uklanjali su odbačena eksplozivna sredstva iz jame Gustrišica, smještene oko 500 metara od Gornjeg Humca prema Selcima.
U akciji su sudjelovali i pripadnici regionalnih protueksplozijskih jedinica iz Zagreba i Splita, osposobljeni za rad s eksplozivnim sredstvima u speleološkim objektima, priopćila je PU splitsko-dalmatinska. Mjesto događaja osiguravali su policajci Policijske postaje Brač.
Jama je duboka oko 200 metara, a Regionalna protueksplozijska jedinica Split još je u srpnju potvrdila dojavu o većem broju neeksplodiranih ubojnih sredstava, uglavnom iz Drugog svjetskog rata.
Tijekom akcije policijski službenici spustili su se u jamu i izvukli oko 15 različitih eksplozivnih sredstava koja su prethodno procijenjena sigurnima za vađenje.
Talijanske ručne bombe uništene unutar jame
Dio pronađenih sredstava, među kojima su uglavnom bile talijanske ručne bombe "Breda", bio je u toliko lošem stanju da njihovo izvlačenje na površinu nije bilo sigurno. Zbog toga su uništene kontroliranom eksplozijom unutar jame.
Poseban problem predstavljala je njemačka zrakoplovna bomba iz Drugog svjetskog rata, teška oko 50 kilograma. Iako nije imala aktivan upaljač, nije se smjela uništiti u jami zbog opasnosti od njezina urušavanja.
Policijski službenici i pripadnici HGSS-a zato su bombu izvukli iz jame. Njezino uništavanje planirano je na odgovarajućoj lokaciji i u uvjetima koji to dopuštaju, prvenstveno zbog opasnosti od izbijanja požara.
Cijela akcija provedena je uz najviše sigurnosne mjere zbog zahtjevnosti terena i vrste pronađenih eksplozivnih sredstava.
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