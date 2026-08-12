LUKA BALEN
Direktor Fonda za zaštitu okoliša o sanaciji otpada: "Razumijem zabrinutost građana. Sve radimo stručno i zakonito!"
U Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića gostovao je Luka Balen, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te komentirao situaciju u Gospiću s ilegalnim odlagalištem otpada.
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SK
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