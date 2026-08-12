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dvostruki standardi

UGP: Razina nadzora za državu treba biti ista kao za poduzetnike

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Hina
|
12. kol. 2026. 13:34
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bruno samardžić
N1 Hrvatska

Udruga Glas poduzetnika (UGP) u srijedu je poručila kako istu razinu nadzora, odgovornosti i pravodobnog djelovanja koja vrijedi za poduzetnike, očekuje i za državu.

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UGP navodi kako slučajevi nezakonito odloženog otpada u Lici i drugim dijelovima Hrvatske, ponovno otvaraju pitanje zašto država privatni sektor nadzire do posljednjeg računa, dok se ozbiljni propusti u javnim sustavima nerijetko otkrivaju tek nakon što problem preraste u aferu i višemilijunsku štetu.

Napominje kako poduzetnici i obrtnici žive pod stalnim nadzorom, fiskalizacija, porezne kontrole, inspekcije, evidencije, rokovi i kazne dio njihove svakodnevice, a za pogrešku često nema razumijevanja ni prijelaznog razdoblja.

"Istodobno, svjedočimo slučajevima u kojima problemi u funkcioniranju javnih sustava mogu trajati dugo, a račun sanacije i posljedica na kraju ponovno snose građani i gospodarstvo", kaže UGP.

Stoga smatra da ista razina nadzora, odgovornosti i pravodobnog djelovanja mora vrijediti i za državu.

"Ako država može u realnom vremenu pratiti račun malog kafića, mora biti sposobna jednako ozbiljno nadzirati gospodarenje otpadom, javnu nabavu, koncesije, državna i lokalna poduzeća te trošenje javnog novca. Ne nakon što nastane šteta, nego prije", kaže UGP.

Traži i da isti standard odgovornosti bude i pri donošenju propisa koji izravno utječu na poslovanje poduzetnika.

Hrvatska, smatra UGP, prečesto prvo donese novi namet, obvezu ili administrativno pravilo, a tek kada nastanu problemi počinje ozbiljno raspravljati o posljedicama.

UGP smatra da procjene učinaka moraju prethoditi odlukama, a ne služiti kao naknadno opravdavanje već donesene politike.

"Prije svakog novog opterećenja treba jasno odgovoriti koliko će ono koštati, koga će pogoditi, kakve će posljedice imati na cijene, investicije, zapošljavanje i opstanak malih poduzetnika te postoji li jednostavnije i učinkovitije rješenje", poručuje UGP, napominjući kako država poduzetnicima stalno govori da moraju biti odgovorni, predvidivi i poštovati pravila te kako je vrijeme da isto to počne zahtijevati i od sebe.

"Kada pogriješi mali poduzetnik, dobije kaznu. Kada pogriješi sustav, prečesto račun dobijemo svi", ističe UGP.

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