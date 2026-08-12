UGP: Razina nadzora za državu treba biti ista kao za poduzetnike

"Prije svakog novog opterećenja treba jasno odgovoriti koliko će ono koštati, koga će pogoditi, kakve će posljedice imati na cijene, investicije, zapošljavanje i opstanak malih poduzetnika te postoji li jednostavnije i učinkovitije rješenje", poručuje UGP, napominjući kako država poduzetnicima stalno govori da moraju biti odgovorni, predvidivi i poštovati pravila te kako je vrijeme da isto to počne zahtijevati i od sebe.