Suđenje u Oaklandu, za koje se očekuje da će trajati sedam tjedana, razmatrat će optužbe Colorada, Kentuckyja, Kalifornije i New Jerseyja da je Meta svoje platforme dizajnirala tako da mlade korisnike što dulje zadrži na njima te da je potrošače dovodila u zabludu u pogledu njihove sigurnosti.