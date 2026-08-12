Suđenje u Oaklandu
29 saveznih država tuži Metu: Tvrde da Facebook ilegalno skuplja i koristi privatne podatke djece
Meta Platforms (META.O) suočit će se od srijede na saveznom sudu u Kaliforniji s koalicijom državnih odvjetnika zbog tvrdnji da je Facebook i Instagram namjerno osmislila tako da stvaraju ovisnost kod djece. Slučaj bi kompaniju mogao izložiti golemoj odšteti i prisiliti je na opsežne promjene svojih platformi.
Suđenje u Oaklandu, za koje se očekuje da će trajati sedam tjedana, razmatrat će optužbe Colorada, Kentuckyja, Kalifornije i New Jerseyja da je Meta svoje platforme dizajnirala tako da mlade korisnike što dulje zadrži na njima te da je potrošače dovodila u zabludu u pogledu njihove sigurnosti.
Sud će razmatrati i tvrdnje 29 saveznih država da je kompanija nezakonito prikupljala i koristila podatke djece, kršeći savezni zakon, piše Reuters.
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Tužba saveznih država, podnesena 2023. godine, proizašla je iz zajedničke istrage više država o utjecaju Instagrama i Facebooka na mlade korisnike. Istraga je pokrenuta nakon otkrića Metine zviždačice Frances Haugen, koja je 2021. pred odborom američkog Senata svjedočila da je kompanija znala kako njezini proizvodi mogu naštetiti mladim korisnicima i kako ih učiniti sigurnijima, ali je odlučila ne provesti takve promjene kako bi ostvarila veću dobit.
„Meta zna da njezine platforme štete djeci i tinejdžerima, ali ih, kao što tvrdimo u našoj tužbi, i dalje čini ovisnima“, izjavila je uoči suđenja glavna državna odvjetnica New Jerseyja Jennifer Davenport. „Naša djeca nisu podatkovne točke koje treba unovčiti.“
Anketa Reutersa i Ipsosa provedena prošlog tjedna pokazala je da velika većina Amerikanaca – njih 85 posto – smatra da društvene mreže mogu izazvati ovisnost kod djece, dok je 61 posto ispitanika reklo da kompanije koje upravljaju društvenim mrežama trebaju biti pod strožim nadzorom.
Meta i druge kompanije koje upravljaju društvenim mrežama suočavaju se sa sve većim pritiskom zakonodavaca i sudova. Suđenje koje počinje u srijedu jedno je od tisuća postupaka koje su pokrenule savezne države, lokalne vlasti, školski okruzi i pojedinci zbog tvrdnji da njihovi proizvodi štete mladim korisnicima.
Meta je upozorila da bi velik broj sudskih postupaka mogao ozbiljno utjecati na njezino poslovanje i financijske rezultate.
Dva slučaja koja su dosad završila pred porotom rezultirala su presudama protiv Mete, a prošlog je tjedna sudac u Novom Meksiku naložio kompaniji da plati 567 milijuna dolara i uvede promjene na svojim platformama nakon što ju je proglasio odgovornom za poticanje krize mentalnog zdravlja među djecom u toj saveznoj državi.
Meta odbacuje optužbe
Kompanija je također postigla nagodbu u tužbi koju je podnio jedan školski okrug u Kentuckyju, a čije je suđenje trebalo početi u lipnju.
Meta je uglavnom odbacila optužbe iz tih postupaka, navodeći da radi na zaštiti djece na svojim platformama. Kompanija tvrdi i da nije mogla obmanjivati potrošače o tome izazivaju li njezine platforme ovisnost jer „ovisnost o društvenim mrežama“ nije službeno priznat psihijatrijski poremećaj.
Pravni stručnjaci smatraju da bi najnovije suđenje moglo biti prijelomni trenutak za Metu, osobito nakon nedavnih poraza na sudovima koji su dodatno povećali pritisak na kompaniju.
„Velike odštete i sudski nalozi kojima se određuje kako pojedine funkcije moraju izgledati potencijalno predstavljaju egzistencijalnu prijetnju kompanijama društvenih mreža koje su optužene u tim postupcima“, rekao je Eric Goldman, profesor i suvoditelj Instituta za pravo visokih tehnologija na Pravnom fakultetu Sveučilišta Santa Clara.
Ova tužba jedna je od više od 3.000 tužbi koje su protiv Mete, Snapa, Alphabetova YouTubea i ByteDanceova TikToka na saveznim sudovima podnijeli školski okruzi, pojedinci i drugi tužitelji, a koje su objedinjene pred sutkinjom Rogers.
Druga skupina od više od 3.300 tužbi, koje su protiv tih kompanija uglavnom podnijeli pojedinci, trenutačno je u postupku pred državnim sudom u Los Angelesu.
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