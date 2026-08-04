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"Hvala im na svemu"

Medved: Domovinski rat temelj je hrvatske državnosti, VRO Oluja je kruna pobjede

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Hina
|
04. kol. 2026. 12:36
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Tomo Medved
Srecko Niketic/PIXSELL

Tomo Medved, potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja u utorak je, u povodu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja te 31. obljetnice VRO Oluja, uputio čestitku svim hrvatskim braniteljima, obiteljima poginulih, nestalih i umrlih branitelja i svim hrvatskim domoljubima.

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U čestitki se ističe da se Hrvatska s ponosom prisjeća svih vojno-redarstvenih akcija i operacija koje su dovele do pobjede u Domovinskom ratu, uz zahvalnost svim braniteljima, a posebno onima koji su dali život za slobodu i neovisnost zemlje.

Medved navodi kako je VRO Oluja bila presudna za završetak Domovinskog rata jer su hrvatske snage oslobodile većinu okupiranog teritorija i omogućile ponovnu uspostavu teritorijalnog integriteta Republike Hrvatske.

U poruci se Oluja opisuje ne samo kao vojna pobjeda, nego i kao simbol zajedništva, domoljublja i odlučnosti hrvatskih branitelja, Hrvatske vojske, policije te hrvatskog naroda u domovini i iseljeništvu.

"Domovinski rat temelj je naše državnosti, VRO Oluja kruna svih naših bitaka, a hrvatska zastava na vrhu kninske tvrđave simbol je pobjede u Domovinskom ratu", naglasio je ministar Medved. 

Ističe kako je Hrvatska od osamostaljenja ostvarila ključne strateške i političke ciljeve te nastavlja graditi budućnost na vrijednostima proizašlim iz Domovinskog rata.

Na kraju čestitke, Medved je pozvao građane da se prisjete snage zajedništva i hrabrosti iskazane u obrani domovine te izražava zahvalnost svim hrvatskim braniteljima i onima koji su svoje živote položili za hrvatsku slobodu i neovisnost.

"Hvala im na svemu, slobodni smo ljudi", poručio je Medved. 

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