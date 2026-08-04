"ZATOČENIŠTVO ŽIVOTINJA"
Luka Oman o slučaju iz zagrebačkom Zoološkom: Lavicu je ubio sustav ZOO vrtova, ne lav
Luka Oman iz udruge Prijatelji životinja gostovao je kod Borne Šmera gdje je govorio o slučaju iz zagrebačkog ZOO vrta gdje je prije nekoliko dana lav usmrtio lavicu.
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