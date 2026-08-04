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Martin Pfankuchen

Mijenja li se Jadransko more? "Postoji veći problem od zagrijavanja. Moramo napraviti radikalni preokret"

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N1info
|
04. kol. 2026. 12:31
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Morski biolog Martin Pfankuchen upozorio je u Novom danu kod Borne Šmera je da se Jadran već mijenja zbog klimatskih promjena, a posljedice zagrijavanja mora vidljive su kroz promjene u morskom ekosustavu, dolazak novih vrsta i pritisak na autohtoni riblji fond.

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Teme
borna šmer martin pfankuchen n1 tv n1tv novi dan video

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