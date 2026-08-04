Martin Pfankuchen
Mijenja li se Jadransko more? "Postoji veći problem od zagrijavanja. Moramo napraviti radikalni preokret"
Morski biolog Martin Pfankuchen upozorio je u Novom danu kod Borne Šmera je da se Jadran već mijenja zbog klimatskih promjena, a posljedice zagrijavanja mora vidljive su kroz promjene u morskom ekosustavu, dolazak novih vrsta i pritisak na autohtoni riblji fond.
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