"To je politikanstvo"
Plenković o Mostu: "Svima preporučujem suradnju s njima, brzo će se prosvijetliti kao i mi"
Premijer Andrej Plenković u utorak je rekao da je sigurnost opskrbe električnom energijom u Hrvatskoj zajamčena i da će struje biti dovoljno.
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"Što se tiče sigurnosti opskrbe, ona je zajamčena (...). Nema nikakvih dilema da će Hrvatska imati dovoljno električke energije", rekao je Plenković odgovarajući na pitanje mogu li se problemi s opskrbom zbog niskog vodostaja rijeka s kojima se suočavaju susjedne zemlje, preliti i na Hrvatsku.
Plenković u utorak boravi u Bolu na Braču, u povodu Dana općine.
"Sve je pod kontrolom"
Kada je riječ o Nuklearnoj elektrani Krško, rekao je da je i ondje stanje stabilno.
"Za sada je sve pod kontrolom i s te strane nema nikakve ugroze", istaknuo je Plenković.
Izvijestio je da je jučer kontaktirao s ministrom gospodarstva Antom Šušnjarom, koji je pak u kontaktu sa slovenskim kolegom, a da će se danas sastati s predsjednikom uprave HEP-a razgovarati o situaciji s nuklearkom.
"Za sada, prema mojim informacijama od jučer iz razgovora s ministrom koji je nadležan za energetiku, situacija je stabilna", rekao je Plenković.
Komentirao je rezultate turističke sezone, rekavši kako podaci za prvih sedam mjeseci pokazuju plus u odnosu na prošlog godinu.
"Sezona je bolja nego što je bila prošlogodišnja, to se vidi iz fiskalizacije i prometa. Mislim da je to vrlo dobro i nadam se da smo zadržali epitet konkurentnosti Hrvatskog turizma i ovoj turističkoj sezoni", rekao je Plenković.
O Mostu
Iz stranke Most poručili su da situacija u Ceuti dokazuje ispravnost njihovih ranijih zahtjeva da Hrvatska vojska čuva državnu granicu, prenosi Dnevnik.hr.
Plenković ponavlja da je za nadzor granica zadužena policija, a da je to tema koja se uvijek ponavlja od istih ljudi.
"Ono što se dogodilo u Ceuti je neusporedivo s nama", kazao je.
Govorio je o Mostu i njihovim, kako kaže "idejama".
"To je politikanstvo, mi smo na to navikli, da je bilo koja tema, oni imaju briljantne ideje. Svima preporučujem da surađuju s njima, svi će se vrlo brzo prosvijetliti kao što smo se i mi prosvijetlili", rekao je ironično Plenković.
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