Institut za vode: Država koja promjenu prepozna tek kad nastane šteta više ne upravlja rizikom

Vrijednost praćenja stanja, ističe, je u tome što omogućuje donošenje odluka na temelju činjenica, prije nego što hidrološki rizici prerastu u gospodarske, energetske ili okolišne posljedice. Dodaje kako se najveće pogreške u upravljanju vodama ne događaju zbog nedostatka rješenja nego zato što se promjene prepoznaju prekasno.