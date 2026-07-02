VOJNI ANALITIČAR
Galić: Da je iz Pariza stigla pozivnica Milanoviću, ne bi bilo sukoba. Jako ga je pogodilo što ju je dobio Plenković
N1 Hrvatska
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02. srp. 2026. 09:48
| Novi dan
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U Novom danu kod naše Hanan Nanić gostovao je vojni analitičar Mario Galić, koji je komentirao sukob Pantovčaka i Banskih dvora oko odlaska vojnika na mimohod u Parizu.
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