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VOJNI ANALITIČAR

Galić: Da je iz Pariza stigla pozivnica Milanoviću, ne bi bilo sukoba. Jako ga je pogodilo što ju je dobio Plenković

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N1 Hrvatska
|
02. srp. 2026. 09:48
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U Novom danu kod naše Hanan Nanić gostovao je vojni analitičar Mario Galić, koji je komentirao sukob Pantovčaka i Banskih dvora oko odlaska vojnika na mimohod u Parizu.

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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