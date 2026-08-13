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otok Pag

FOTO / Opet uništena spomen-ploča žrtvama ustaških logora

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13. kol. 2026. 11:52
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snv spomen ploča
SNV

Spomen-ploča žrtvama ustaškog logora na otoku Pagu postavljena je na komemoraciji 24. lipnja, a uništena je početkom kolovouza. To je četvrta uništena spomen-ploča u uvali Slana.

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Predstavnici SNV-a, Koordinacije židovskih općina i Documente od MUP-a traže učinkovitu istragu, od predstavnika lokalnih i nacionalnih vlasti osudu vandalizma i postavljanje nove ploče u nazočnosti predstavnika Vlade, pišu Novosti.

U uvali Slana na Pagu četvrti put od 1991. godine uništena je spomen-ploča posvećena žrtvama ustaških logora u Slani i Metajni, sastavnih dijelova koncentracijskog sustava logora smrti Gospić-Jadovno-Pag.

Četvrta spomen-ploča postavljena je 24. lipnja ove godine naporima Srpskog narodnog vijeća, Koordinacije židovskih općina i Documente – centra za suočavanje s prošlošću, u suradnji s gradonačelnikom Novalje Ivanom Dabom.

Predstavnici organizacija koje su postavile obnovljenu spomen-ploču Boris Milošević, Ognjen Kraus i Vesna Teršelič u priopćenju “od institucija Republike Hrvatske, prije svega od MUP-a i Ravnateljstva policije tražimo učinkovitu istragu. Od Ministarstva kulture i medija oglašavanje u vezi uništavanja ploče na području zaštićenog kulturnog dobra, a od predstavnika lokalnih i nacionalnih vlasti osudu vandalizma i postavljanje nove ploče u nazočnosti predstavnika Vlade RH”.

Prilikom otkrivanja spomen-ploče u lipnju gradonačelnik Dabo je izjavio “Neka Slana i danas upozorava na dehumanizaciju drugoga, onoga tko je drugačiji, a kako se više nikada ne bi ponovila ovakva nedjela. I neka sve žrtve počivaju u miru, a rodbina i daljnji srodnici neka prime isprike sa moje strane”.

Logor Slana, za čije samo postojanje se mnogo manje zna nego li za druge ustaške logore, bio je najokrutniji u NDH. Smješten na kamenoj goleti bez vode i vegetacije, pet kilometara od mjesta Metajna. U njemu nisu postojali nikakvi uvjeti za normalan život.

Prvi zatočenici bili su Židovi uhapšeni u Zagrebu i u Slanu dovezeni 24. lipnja 1941. godine. Ubrzo su dovezene i skupine Srba, a njihov broj je od 10. srpnja znatno veći. U sjevernom dijelu logora bili su Srbi, u manjem broju i Hrvati, a u južnom Židovi. Logor je ukinut talijanskom fašističkom reokupacijom otoka na temelju Rimskih ugovora, u kolovozu 1941.

Prvi put u uvali Slana spomen-ploču je 1975. godine postavilo Udruženje boraca otoka Raba. Uništena je 1991. godine. Srpsko narodno vijeće obnovljenu spomen-ploču je postavilo 2010. pa 2013. godine. U oba slučaja uništena je nekoliko dana nakon postavljanja.

Teme
koncentracijski logori logor slana spomen-ploča ustaše vandalizam

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