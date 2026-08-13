FOTO / Opet uništena spomen-ploča žrtvama ustaških logora

Prvi zatočenici bili su Židovi uhapšeni u Zagrebu i u Slanu dovezeni 24. lipnja 1941. godine. Ubrzo su dovezene i skupine Srba, a njihov broj je od 10. srpnja znatno veći. U sjevernom dijelu logora bili su Srbi, u manjem broju i Hrvati, a u južnom Židovi. Logor je ukinut talijanskom fašističkom reokupacijom otoka na temelju Rimskih ugovora, u kolovozu 1941.