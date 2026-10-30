Ghanim o budućnosti Izraela: "Ili partnerstvo s Palestincima ili apokaliptična opcija"

Gošća naše Hanan Nanić u Novom danu bila je Honaida Ghanim, palestinska socijologinja i antropologinja te direktorica Palestinskog foruma za izraelske studije u Ramali, na okupiranoj Zapadnoj obali. Razgovarali su o izborima u Izraelu, arapskim glasačima

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