palestinska socijologinja
Ghanim o budućnosti Izraela: "Ili partnerstvo s Palestincima ili apokaliptična opcija"
Gošća naše Hanan Nanić u Novom danu bila je Honaida Ghanim, palestinska socijologinja i antropologinja te direktorica Palestinskog foruma za izraelske studije u Ramali, na okupiranoj Zapadnoj obali. Razgovarali su o izborima u Izraelu, arapskim glasačima
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 5 h
Najnovije
Oglas
Oglas