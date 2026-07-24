Izbori u HOO-u
Grmoja: Varvodić nije poštena alternativa Primorcu, to je samo sukob struja
Predsjednik Mosta Nikola Grmoja bio je gost Novog dana kod naše Nine Kljenak s kojom je razgovarao o uhićenju Damira Šegote i izboru predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora.
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SK
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