USKOK objavio kako su "operirali" Šegota i Pavlek

Prema sumnjama istražitelja Šegota je primio mito od Pavleka, koji je od ranije pod istragom i u bijegu je u Kazahstanu, kako bi skijaški savez od 2018. dobivao više novca iz olimpijskog odbora. Novac koji je primio Šegota je, zajedno sa suprugom, navodno prao ulaganjem u zlato.