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OTKRIVENI DETALJI

USKOK objavio kako su "operirali" Šegota i Pavlek

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N1 Info , Hina
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24. srp. 2026. 13:25
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Damir Šegota
Igor Kraj/PIXSELL

Uskok je nakon policijske prijave pokrenuo istragu protiv bivšeg direktora u Hrvatskom olimpijskom odboru (HOO) Damira Šegote kojega terete za primanje mita i pranje novca koji je navodno dobivao od odbjeglog bivšeg tajnika Hrvatskog skijaškog saveza Vedrana Pavleka.

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Za Šegotu, koji je danas podnio ostavku na dužnost direktora za olimpijski program HOO-a, Uskok je zatražio istražni zatvor, o čemu će odlučivati sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda.

Šegota je u četvrtak uhićen zajedno sa svojom suprugu koja je puštena nakon ispitivanja u Uskoku i protiv nje nije pokrenuta istraga.

Prema sumnjama istražitelja Šegota je primio mito od Pavleka, koji je od ranije pod istragom i u bijegu je u Kazahstanu, kako bi skijaški savez od 2018. dobivao više novca iz olimpijskog odbora. Novac koji je primio Šegota je, zajedno sa suprugom, navodno prao ulaganjem u zlato.

Uhićenja su uslijedila dan nakon što su mediji objavili da je bivši glavni tajnik Hrvatskog skijaškog saveza Damir Raos nedavno dopunio obranu u aferi u kojoj je prvoosumnjičeni bivši direktor alpskih reprezentacija Pavlek, a istražuje se sumnja na nezakonite isplate u iznosu od čak 30 milijuna eura.

Raos je, kako se doznaje, priznao da je po Pavlekovu nalogu potpisivao isplate te je istražiteljima opisao kome je sve nosio gotovinu s Pavlekova popisa, koji je pronađen kod osumnjičemog Nenada Erora na graničnom prijelazu Bregana 31. siječnja 2026., kada je kod sebe imao neprijavljenih preko 116.000 eura u gotovini.

Na tom su se popisu, prema pisanju medija, nalazile i osobe iz Hrvatskog olimpijskog odbora.

U jučerašnjoj akciji policije i Uskoka pretražene su i prostorije koje koristi glavni tajnik HOO-a Siniša Krajač, ali on nije uhićen.

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damir šegota uskok vedran pavlek

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