Noćni provod završio dramom u splitskoj luci: Pijan plutao u moru držeći se za brodski lanac

Kako kod sebe nije imao dokumente, policija nije mogla utvrditi njegov identitet, no ta je enigma ubrzo riješena kada je policija dobila poziv mladića koji je na engleskom jeziku želio prijaviti nestanak svog prijatelja. Kako im je kazao, s društvom je tijekom večeri bio na području Bačvica, ali mu se oko četiri sata izgubio trag.