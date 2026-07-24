spasili ga policajci
Noćni provod završio dramom u splitskoj luci: Pijan plutao u moru držeći se za brodski lanac
Splitski policajci spasili su u četvrtak oko 4,30 sati 23-godišnjeg Nizozemca koji je pod utjecajem alkohola završio u moru ispred splitske luke, gdje je plutao držeći se za brodski lanac, nakon čega mu je liječnička pomoć pružena u KBC Split, izvijestili su iz PU splitsko-dalmatinske.
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Policija je u ranim jutarnjim satima zaprimila dojavu o muškarcu koji se utapa s vanjske strane veza 27 u trajektnoj luci i doziva pomoć pridržavajući se za brodski lanac i odmah se uputila na teren. Kada su pronašli muškarca, jedan od policajaca skinuo je odoru i odmah skočio u more.
Uhvatio je muškarca koji je plutao, a potom mu se u moru, u akciji spašavanja, pridružio i drugi kolega. Mladića su dovukli do željeznih ljestvi na lukobranu, zajednički ga podigli uz pomoć kolege koji se nalazio na kopnu te ga izvukli na lukobran.
Do dolaska Hitne pomoći policajci su pokušali s njim razgovarati, no bilo je očito da se radi o stranom državljaninu koji se trudio govoriti engleskim jezikom. Uz to je bio i dezorijentiran, pothlađen, ali i pod vidljivim utjecajem alkohola, navode iz policije.
Hitna medicinska pomoć ga je odvela u bolnicu gdje je zadržan na opservaciji.
Kako kod sebe nije imao dokumente, policija nije mogla utvrditi njegov identitet, no ta je enigma ubrzo riješena kada je policija dobila poziv mladića koji je na engleskom jeziku želio prijaviti nestanak svog prijatelja. Kako im je kazao, s društvom je tijekom večeri bio na području Bačvica, ali mu se oko četiri sata izgubio trag.
"Policijski službenici su u razgovoru s njima, prema opisu osobe, utvrdili da traže mladića koji je spašen iz mora pa su upućeni u bolnicu gdje je s njima obavljen razgovor i utvrđen identitet mladića spašenog iz mora. Radi se o 23-godišnjem Nizozemcu", kazali su u splitskoj policiji.
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