U Hrvatsku uskoro stiže opasan meteorološki fenomen: Očekuju se temperature od 40 stupnjeva

Meteorolozi upozoravaju da će kombinacija dugotrajne suše, vrlo visokih temperatura i niske vlažnosti zraka dodatno povećati opasnost od šumskih požara. Rizik bi mogao dosegnuti najvišu razinu, kako na Jadranu i u drugim dijelovima juga Europe, tako i u unutrašnjosti, jer suha vegetacija i vrući vjetrovi pogoduju brzom širenju vatre. Zbog toga vatrogasne službe u više europskih zemalja već podižu stupanj pripravnosti.