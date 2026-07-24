NESLUŽBENI PODACI
Nove cijene goriva: Od utorka bi moglo značajno poskupjeti
Od utorka bi ponovno moglo poskupjeti gorivo, ali brojke još nisu službeno potvrđene.
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Ovo su potencijalne nove cijene:
- Eurosuper 95: 1,65 eura po litri (poskupljenje od 11 centi)
- Eurodizel: 1,81 eura po litri (poskupljenje od 22 centi)
- Plavi dizel: 1,26 eura po litri (poskupljenje od 24 centa)
Poskuplje i UNP
- UNP Boce: 1,88 eura po kilogramu (poskupljenje od sedam centi)
- UNP Spremnici: 1,30 eura po kilogramu (poskupljenje od sedam centi)
Potrebno je napomenuti da se to još može izmijeniti do kraja dana jer su ovo podaci prema trenutačnom modelu izračuna.
Za očekivati je da će Vlada 27. srpnja nakon telefonske sjednice intervenirati i tada objaviti nove cijene goriva.
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