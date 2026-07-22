Znanstvenici skuhali jela prema receptima starima gotovo 4.000 godina. Ovo su rezultati

Rekonstrukcija recepata bila je zahtjevan posao. Neki sastojci koji su se koristili u drevnoj Mezopotamiji danas više ne postoje ili nisu dostupni, dok su dvije od četiri glinene pločice teško oštećene. Dodatni problem predstavljalo je prevođenje akadskog jezika jer se pojedine riječi pojavljuju vrlo rijetko pa njihovo značenje nije moguće sa sigurnošću utvrditi.