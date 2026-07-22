urezani u glinene pločice
Znanstvenici skuhali jela prema receptima starima gotovo 4.000 godina. Ovo su rezultati
Kako su kuhali stanovnici drevnog Babilona prije gotovo četiri tisućljeća? Na to pitanje pokušali su odgovoriti znanstvenici sa sveučilišta Yale i Harvard, koji su rekonstruirali nekoliko jela prema receptima urezanima u glinene pločice stare oko 3.750 godina. Rezultat je pokazao da je mezopotamska kuhinja bila znatno sofisticiranija nego što se dosad pretpostavljalo.
Oglas
U zbirci Sveučilišta Yale čuvaju se četiri babilonske glinene pločice s najstarijim poznatim pisanim receptima na svijetu. Iako su godinama bile tek muzejski eksponati, ponovno su privukle pozornost tijekom kulinarskog događaja "An Appetite for the Past" u New Yorku, na kojem su timovi pripremali povijesna jela iz različitih civilizacija, piše Nova.rs.
Tim istraživača s Yalea i Harvarda rekonstruirao je tri recepta s jedne od pločica, nastojeći ih pripremiti što vjernije izvornim zapisima. Na jelovniku su se našla dva janjeća variva – jedno s ciklom, a drugo s mlijekom i pogačicama od žitarica – te vegetarijansko varivo obogaćeno kruhom od piva.
Prema riječima Agnete Lasen, pomoćnice kustosice Babilonske zbirke na Yaleu, složenost recepata i broj sastojaka upućuju na to da ta jela nisu bila svakodnevna, nego su se pripremala za kraljevski dvor ili hramove, odnosno predstavljala su vrhunac tadašnje gastronomije.
Rekonstrukcija recepata bila je zahtjevan posao. Neki sastojci koji su se koristili u drevnoj Mezopotamiji danas više ne postoje ili nisu dostupni, dok su dvije od četiri glinene pločice teško oštećene. Dodatni problem predstavljalo je prevođenje akadskog jezika jer se pojedine riječi pojavljuju vrlo rijetko pa njihovo značenje nije moguće sa sigurnošću utvrditi.
Istraživači su se susreli i s izazovom koji dobro poznaju današnji kuhari kada pripremaju jela "od oka". Naime, babilonski recepti ne sadrže precizne količine sastojaka, vrijeme kuhanja ni uvijek jasan redoslijed pripreme, zbog čega su se morali oslanjati na iskustvo i procjenu.
"U početku sam mislila da jedno od variva pripremamo pogrešno jer ga ja ne bih kuhala na taj način. No nakon duljeg kuhanja jelo se potpuno promijenilo i pokazalo se iznenađujuće ukusnim", ispričala je Lasen za Yale News.
Na popisu sastojaka nalaze se janjetina, ovčetina, golubovi, luk, poriluk, češnjak te različite vrste sira, a jedan od recepata uključuje čak i životinjsku krv.
Najveće iznenađenje za znanstvenike ipak nije bio izbor namirnica, nego složenost pripreme. Neki recepti sadrže više faza kuhanja i pažljivo kombinirane okuse, što pokazuje da je kuhinja drevnog Babilona bila daleko razvijenija nego što se dosad vjerovalo.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas