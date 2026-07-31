Kraj jedne industrijske priče: Otvoren stečaj Itas Prvomajske, tvornice s radničkim upravljanjem

Prijedlog za otvaranje stečaja u travnju je podnio radnik Branko Kišiček navodeći da mu Itas Prvomajska nije isplatila neto plaće i naknade za prosinac 2025. kao i za siječanj i veljaču ove godine što je i osnova njegove tražbine i stečajni razlog jer je time, kako se navodi, nastupila nesposobnost za plaćanje poslodavca.