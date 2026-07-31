dug od 1,55 milijuna eura
Kraj jedne industrijske priče: Otvoren stečaj Itas Prvomajske, tvornice s radničkim upravljanjem
Trgovački sud u Varaždinu otvorio je stečaj Itas Prvomajske u Ivancu, jedine tvornice alatnih strojeva u Hrvatskoj koja je radila po modelu radničkog upravljanja, te je za 24. studenoga zakazao ročište za ispitivanje tražbina vjerovnika tvrtke s 1,55 milijuna eura utvrđenog duga.
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Sudskim rješenjem za stečajnog upravitelja Itas Prvomajske imenovan je Damir Katić, a naloženo je i upisivanje zabilježbi o otvaranju stečaja u zemljišnim knjigama na nekretnine tvrtke i četiri vozila.
Prijedlog za otvaranje stečaja u travnju je podnio radnik Branko Kišiček navodeći da mu Itas Prvomajska nije isplatila neto plaće i naknade za prosinac 2025. kao i za siječanj i veljaču ove godine što je i osnova njegove tražbine i stečajni razlog jer je time, kako se navodi, nastupila nesposobnost za plaćanje poslodavca.
S druge strane, u prijedlogu se navodi i da mu je, zbog blokade poslovnog računa poslodavca, Agencija za osiguranje radničkih tražbina (AORT) isplatila pomoć u visini minimalne plaće za lanjski prosinac 2025. od 740 eura, te nešto više od 790 eura za siječanj.
"Činjenica kako je Agencija vjerovniku (zaposleniku) isplatila minimalnu plaću za prosinac i siječanj ne utječe na postojanje stečajnoga razloga, jer dužnik (poslodavac) nije podmirio iznose dospjelih plaća iz svojih sredstava, već je dio dospjelih plaća isplatila Agencija za osiguranje radničkih tražbina", navodilo se u dopisu radnika.
Nakon radnika, prijedlog za otvaranje stečaja početkom lipnja podnijela je i Financijska agencija (Fina) nakon čega je utvrđeno i da Itas Prvomajska ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje od 1.559.351 eura. Problemi te tvrtke, prema pisanju net.hr, započeli su 2023. kada je industrijsko dvorište i proizvodnu halu na javnoj dražbi za 1,4 milijuna eura preuzela agencija za naplatu potraživanja H-Abduco.
Prema tvrdnjama iz te tvrtke, Itas Prvomajskoj omogućili su nastavak proizvodnje do rujna 2025. putem ugovora o zakupu. Nakon isteka tog razdoblja, tvrde u H-Abducu, Itas Prvomajska ostala je u prostoru bez pravne osnove i bez podmirenja dugovanja te joj je bila isključena struja.
Itas Prvomajska bila je jedina hrvatska tvrtka koja je od 1960-ih proizvodila alatne strojeve, a ujedno i posljednja s radničkim upravljanjem. Najveći dio proizvodnje izvozio se u Njemačku, tvrtka je nekad zapošljavala oko 120 radnika, a u trenutku gašenja ostalo ih je šezdesetak.
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