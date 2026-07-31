protive se izmjenama
UGP: Država ne zna učinak novog poreza, ali već zna koga će kazniti
Udruga Glas poduzetnika protivi se prijedlogu izmjena Zakona o porezu na dobit, koji je trenutačno na e-Savjetovanju, a kojim se uvodi porez od 50 posto na takozvane prekomjerne profitne marže.
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U priopćenju navode:
"Predloženo je da se dodatno oporezuju srednji i veliki poduzetnici kojima profitna marža u 2026. poraste više od 15 posto u odnosu na prosjek prethodne tri godine.
Problem je što Ministarstvo financija u vlastitoj procjeni priznaje da ne može procijeniti financijski učinak mjere, broj obuhvaćenih tvrtki ni posljedice za ulaganja i konkurentnost. Drugim riječima, država ne zna hoće li ovim porezom smanjiti inflaciju, ali zna da želi dodatno oporezovati poduzetnike koji ostvare bolji rezultat.
Veća profitna marža nije automatski dokaz neopravdanog podizanja cijena. Ona može biti posljedica ulaganja, veće produktivnosti, boljeg upravljanja troškovima ili oporavka nakon slabijih poslovnih godina.
Nije objašnjeno ni zašto je odabran prag od 15 posto, zašto se uspoređuju upravo 2023., 2024. i 2025. godina ni kako će se uzeti u obzir razlike među djelatnostima.
UGP u e-Savjetovanju traži povlačenje prijedloga i izradu ozbiljne procjene učinaka.
Inflacija se ne suzbija kažnjavanjem uspjeha. Država treba sankcionirati zlouporabe, a ne svaki bolji poslovni rezultat."
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