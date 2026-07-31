UGP: Država ne zna učinak novog poreza, ali već zna koga će kazniti

Problem je što Ministarstvo financija u vlastitoj procjeni priznaje da ne može procijeniti financijski učinak mjere, broj obuhvaćenih tvrtki ni posljedice za ulaganja i konkurentnost. Drugim riječima, država ne zna hoće li ovim porezom smanjiti inflaciju, ali zna da želi dodatno oporezovati poduzetnike koji ostvare bolji rezultat.