Oglas

Jadran Kapović

HGSS-ovac o Venezueli: "Zakoni brojeva su neumoljivi, ali potraga za preživjelima ne prestaje"

author
N1 Info
|
30. lip. 2026. 13:33
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više

Jadran Kapović, gorski spašavatelj HGSS-a, u Novom danu kod našeg Borne Šmera govorio je o izazovima potrage nakon razornih potresa u Venezueli, iskustvima hrvatskih spašavatelja te zašto se ni nakon nekoliko dana ne odustaje od potrage za preživjelima.

Oglas

Teme
hgss jadran kapović n1 tv n1tv potres u venezueli video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ