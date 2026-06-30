Jadran Kapović
HGSS-ovac o Venezueli: "Zakoni brojeva su neumoljivi, ali potraga za preživjelima ne prestaje"
Jadran Kapović, gorski spašavatelj HGSS-a, u Novom danu kod našeg Borne Šmera govorio je o izazovima potrage nakon razornih potresa u Venezueli, iskustvima hrvatskih spašavatelja te zašto se ni nakon nekoliko dana ne odustaje od potrage za preživjelima.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 35 min.
Najnovije
Oglas
Oglas