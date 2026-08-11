Trumpov novi uvjet za mir: Iran mora platiti naknadu "za 50 godina štete"

Trump je poticao prosvjednike da svrgnu iransku vladu kada je u veljači počeo rat američkim i izraelskim zračnim napadima. Organizacije za ljudska prava navode da iranska vlada otad nastavlja obračun s protivnicima. Trump je također rekao da bi Iran trebao isplatiti odštetu obiteljima 17 američkih mornara poginulih u napadu na američki ratni brod USS Cole u Jemenu u listopadu 2000., za koji je odgovornom proglašena al-Qaida, a ne Iran. „Također, kad je riječ o pregovorima s Iranom, Iran bi trebao odgovarati za štetu i smrtne slučajeve koje je prouzročio stanovnicima Libanona, Sirije, Jemena i Gaze!“, napisao je Trump na Truth Socialu.