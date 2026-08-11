magnitude 7,4
VIDEO / Snažan potres u Kolumbiji odnio najmanje 164 života, nastavljaju se spasilačke akcije
Spasilačke akcije diljem zapadne Kolumbije nastavljaju se u utorak iskapanjem srušenih zgrada i kuća, a očekuje se da bi broj žrtava potresa mogao porasti.
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Potres magnitude 7,4 pogodio je kolumbijsko središte uzgoja kave u ponedjeljak rano ujutro, usmrtivši najmanje 164 osobe.
Potres je uništio višekatnice u gradovima poput Pereire i Calija te srušio jedan od tornjeva povijesne katedrale u gradu Manizalesu.
Hitne službe, uz pomoć policije, vojnika i volontera, radile su cijelu noć s bagerima, a ponekad i golim rukama, tražeći preživjele ispod ruševina.
U Caliju, domu za oko 2,2 milijuna ljudi, poginulo je najmanje 85 ljudi. Deseci zgrada su ostali nagnuti ili potpuno uništeni, prisiljavajući stanovnike na ulice.
Columbia Earthquake 7.4 pic.twitter.com/eDFgx8Z7ku— Goran Majić (@Goran_Majic) August 10, 2026
Nekoliko gornjih katova jedne od gradskih bolnica urušilo se, među njima i pedijatrija, ostavljajući neke pacijente zarobljene i prisiljavajući na zbrinjavanje oko 600 drugih na ulici prekrivenoj ruševinama, rekla je ravnateljica bolnice Irne Torres Castro za televiziju Caracol.
U Pereiri, glavnom gradu teško pogođene države Risaralda, vlasti su izvijestile o 66 mrtvih. Grad je također pretrpio neka od najvidljivijih razaranja, s cijelim stambenim blokovima svedenim na hrpe betona i iskrivljenog čelika.
कोलंबिया में 7.4 मैग्नीट्यूड का भूकंप, कई इमारतें गिरीं— zingabad (@zingabad) August 11, 2026
कोलंबिया में 7.4 मैग्नीट्यूड के तेज भूकंप से कई इमारतों के गिरने की खबर है. हादसे में 1 व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि कई अन्य लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है.#columbia pic.twitter.com/YfLHgYtfVt
Video objavljen na društvenim mrežama, a koji je potvrdio Reuters, prikazuje kako se gradska zračna luka snažno ljulja tijekom potresa, a veliki komadi stropa se urušavaju. Još 13 ljudi poginulo je u Chocu, ruralnoj pokrajini najbližoj epicentru potresa.
Predsjednik Abelardo De La Espriella, koji je preuzeo vlast prije samo nekoliko dana, rekao je da je samo u Caliju poginulo 35 ljudi, dok se 188 vodi kao nestalo. Rekao je da će tisuću pripadnika sigurnosnih snaga biti raspoređeno u grad do zore, nakon izvješća o pljački. Cali, kao i Pereira, uveli su policijski sat u ponedjeljak navečer.
Katastrofa je izazvala usporedbe sa smrtonosnim potresom iz 1999. koji je uništio istu regiju uzgoja kave, usmrtivši više od 1.000 ljudi, kao i s katastrofalnim potresima u kojima je u lipnju u susjednoj Venezueli poginulo više od 6.300 ljudi.
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