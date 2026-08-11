VIDEO / Snažan potres u Kolumbiji odnio najmanje 164 života, nastavljaju se spasilačke akcije

Predsjednik Abelardo De La Espriella, koji je preuzeo vlast prije samo nekoliko dana, rekao je da je samo u Caliju poginulo 35 ljudi, dok se 188 vodi kao nestalo. Rekao je da će tisuću pripadnika sigurnosnih snaga biti raspoređeno u grad do zore, nakon izvješća o pljački. Cali, kao i Pereira, uveli su policijski sat u ponedjeljak navečer.