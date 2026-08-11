"Dosta je korupcije!"
BUZ: Vlada je potrošila sve kredite, vrijeme je za ostavke i nove izbore!
"Ekocid ili bolje kazati ekološki terorizam u Lici pod mogućim pokroviteljstvom aktualne lokalne vlasti, vrlo je moguće i sa viših razina, je točka loma nakon koje Vlada zajedno sa premijerom treba odmah podnijeti neopozivu ostavku uz žurno raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora", poručili su iz Bloka umirovljenika.
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"Odlaganjem odnosno potajno zakopavanje otrovnog, pa i kancerogenog otpada u Lici je po posljedicama za ljude i okoliš nadišlo sve dosadašnje korupcijske afere u kojima je sudjelovao netko iz ili blizak HDZ-u. Više nije riječ samo o novcu, pogodovanju ili korupciji, ovdje je riječ o zdravlju ljudi, pitkoj vodi, tlu, prirodi i budućnosti cijelog jednog kraja", stoji u priopćenju Bloka umirovljenika zajedno.
"Ovo se već može okarakterizirati i terorizmom kojim se ugrožava život ljudi i uništava prostor koji bi trebao biti ekološki najčišći i najzdraviji u cijeloj zemlji. Nakon ovog ekocida više nema razgovora o tome može li se Vlada nositi sa rastućom korupcijom i kriminalom na svim razinama. Sada uz raspoložive informacije bez ikakve dvojbe znamo da je niz ljudi usko povezanih sa strankom na vlasti sudjelovalo u počinjenu kaznenog djela, ili su prikrivali do sada u Hrvatskoj nezabilježenu ekološku katastrofu...."
"Ni za koga ne smije biti milosti, posebno za Vladu koja uz resorno ministarstvo i državni inspektorat nije poduzela doslovno ništa da bi se katastrofa spriječila, a sada kada je sve razotkriveno pokušavaju relativizirati problem umanjujući štetu koja je već nastala, kao i onu koja bez žurne sanacije može uslijediti. Gdje su bili Vlada, resorno ministarstvo i Državni inspektorat? Gdje su bili oni koji su plaćeni da kontroliraju, spriječe i sankcioniraju ovakve pojave? Ako su institucije znale zašto nisu reagirale? Ako nisu znale zašto nisu radile svoj posao? A ako su znale i šutjele, onda više ne govorimo samo o nesposobnosti, nego o političkoj i institucionalnoj odgovornosti koju netko mora preuzeti!", dodaje se.
"Ponašanje Vlade i premijera nakon razotkrivanja razmjera onečišćenja je dokaz da su i te kako svjesni svoje odgovornosti, no po dosadašnjem običaju ne žele je preuzeti. Upravo zato je ovo trenutak da Vladi svi pošteni i dobronamjerni građani okrenu palac dolje i ispratimo je u ropotarnicu povijesti uz poruku, ne ponovilo se više nikada zlo koje su nam priredili tijekom svoje desetogodišnje vladavine."
"Blok umirovljenici zajedno (BUZ) se pridružuje svim zdravim snagama koje traže trenutno podnošenje neopozive ostavke Vlade i raspisivanje prijevremenih izbora. Dosta je korupcije i lopovluka pod kapom i zaštitom vlasti. Neka građani odluče kome će ponovno dati svoje povjerenje, a nakon toga neka institucije konačno počnu raditi svoj posao, bez političke zaštite, bez pogodovanja, bez zataškavanja i bez obzira na stranačku iskaznicu."
"Dosta je korupcije! Dosta je kriminala! Dosta je nekažnjivosti! Vrijeme je da HDZ i njegovi sateliti polože račun građanima", poručili su iz BUZ-a.
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