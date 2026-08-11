BUZ: Vlada je potrošila sve kredite, vrijeme je za ostavke i nove izbore!

"Ni za koga ne smije biti milosti, posebno za Vladu koja uz resorno ministarstvo i državni inspektorat nije poduzela doslovno ništa da bi se katastrofa spriječila, a sada kada je sve razotkriveno pokušavaju relativizirati problem umanjujući štetu koja je već nastala, kao i onu koja bez žurne sanacije može uslijediti. Gdje su bili Vlada, resorno ministarstvo i Državni inspektorat? Gdje su bili oni koji su plaćeni da kontroliraju, spriječe i sankcioniraju ovakve pojave? Ako su institucije znale zašto nisu reagirale? Ako nisu znale zašto nisu radile svoj posao? A ako su znale i šutjele, onda više ne govorimo samo o nesposobnosti, nego o političkoj i institucionalnoj odgovornosti koju netko mora preuzeti!", dodaje se.