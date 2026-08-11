One koji će ostati u Hrvatskoj 12. kolovoza svejedno čeka fantastičan prizor. Sunce će zaći za horizont djelomično zaklonjeno Mjesecom: imat će oblik tanjeg ili debljeg srpa, ovisno o tome gdje se nalazite. Ako će atmosferski uvjeti biti povoljni, Sunce bi na zalasku moglo biti dovoljno tamno da se taj njegov neobičan oblik vidi i golim okom. Bit će to, naravno, i sjajna prilika za fotkanje zalaska Sunca.