Lika
Teška nesreća: Muškarac automobilom sletio s ceste, poginuo na licu mjesta
Muškarac je vozio dok mu je bila izrečena zaštitna mjera zabrane polaganja vozačkog ispita, izvijestila je policija.
Oglas
U prometnoj nesreći koja se u ponedjeljak ujutro dogodila na državnoj cesti D25 u Podoštri poginuo je 33-godišnji vozač, izvijestila je Policijska uprava ličko-senjska.
Nesreća se dogodila oko 9:30 kada je 33-godišnji hrvatski državljanin vozio iz smjera Novosela Trnovačkog prema Gospiću.
Policija navodi da je vozio u vrijeme dok mu je bila izrečena zaštitna mjera zabrane polaganja vozačkog ispita.
Iz zasad neutvrđenih razloga u lijevom zavoju izgubio je nadzor nad automobilom i sletio s kolnika. Potom je udario u rub betonskog prijelaza, a zatim i u rasvjetni stup.
Od zadobivenih ozljeda 33-godišnji vozač preminuo je na mjestu nesreće.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas