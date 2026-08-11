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Lika

Teška nesreća: Muškarac automobilom sletio s ceste, poginuo na licu mjesta

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N1 Info
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11. kol. 2026. 09:29
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Policija
PU primorsko-goranska

Muškarac je vozio dok mu je bila izrečena zaštitna mjera zabrane polaganja vozačkog ispita, izvijestila je policija.

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U prometnoj nesreći koja se u ponedjeljak ujutro dogodila na državnoj cesti D25 u Podoštri poginuo je 33-godišnji vozač, izvijestila je Policijska uprava ličko-senjska.

Nesreća se dogodila oko 9:30 kada je 33-godišnji hrvatski državljanin vozio iz smjera Novosela Trnovačkog prema Gospiću.

Policija navodi da je vozio u vrijeme dok mu je bila izrečena zaštitna mjera zabrane polaganja vozačkog ispita.

Iz zasad neutvrđenih razloga u lijevom zavoju izgubio je nadzor nad automobilom i sletio s kolnika. Potom je udario u rub betonskog prijelaza, a zatim i u rasvjetni stup.

Od zadobivenih ozljeda 33-godišnji vozač preminuo je na mjestu nesreće.

Teme
podoštra prometna nesreća smrtna nesreća vozač poginuo zabrana vožnje

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