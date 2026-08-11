Obitelj iz Gospića za N1: "Zabrinuti smo za svoje zdravlje. Nadležni bi barem djeci trebali omogućiti pitku vodu!"

Naša Katarina Plantak posjetila je OPG šesteročlane obitelji Jelinić u Gospiću, koja živi kilometar od opasnog odlagališta otpada. Obitelj se bavi poljoprivredom, a strahuju da su voda, trava i biljke koje uzgajaju zagađene. Zbog odlagališta zabrinuti su za svoje zdravlje i budućnost gospodarstva, no svoj dom ne žele napustiti.

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"Želimo da se ovo što prije makne jer će biti pogubno za nas"

"Zabrinuti smo za svoje zdravlje, ovo je jako lijep grad i imali smo raj na zemlji, ali zbog ovog smeća smo zabrinuti za svoje zdravlje, vodu. Suši se drveće, želimo da se ovo što prije makne jer će biti pogubno za nas", rekla je Katarina Jelinić, majka četvero djece.

"Sadimo svoj vrt, imamo svoje životinje i mislimo da imamo zdravo, ali više nemamo. Životinje jedu travu i piju vodu koja više nije tako zdrava, zalijevamo biljke vodom koja je zagađena", dodaje.

Ističe da je obitelj u početku kupovala vodu, ali da je voda skupa te da su troškovi bili preveliki: "Pijemo vodu iz slavine, tuširamo se tom vodom. Voljela bih da naši nadležni barem našoj djeci u vrtićima i školama omoguće da piju pitku vodu."

"Nećemo odseliti jer je ovo naš dom"

"Naši prijatelji su se odlučili odseliti zbog smeća, ali mi ne mislimo to napraviti jer je ovo naš dom. Čekat ćemo kako će se odvijati akcija, ako će uskoro doći bolest i smrt - u Božje ruke pa kako bude", dodala je.

Naša Katarina Plantak razgovarala je i s Dominkom Jelinićem, Katarininim sinom:

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"Želim ostati u Lici i baviti se poljoprivredom"

"Ako se to ne makne brzo, poljoprivreda će se smanjiti jer to neće imati smisla, životinje će ginuti, trava će biti sve otrovnija i nećemo moći jesti ono što smo sami napravili. Želim ostati u Lici i baviti se poljoprivredom, ali brinem se zbog smeća."

Poslao je i poruku vladajućima: "Neka maknu smeće i neka nam u školama i vrtićima omoguće pitku vodu, ako se ne može pročistiti iz slavine."

Podsjetimo, USKOK je ranije objavio rezultate vještačenja u predmetu nezakonitog odlaganja otpada protiv bračnog para Šincek. Vještačenjem na lokaciji industrijskog kompleksa u Gospiću utvrđene su značajne količine otpada različitog sastava, uključujući opasan i ekotoksičan otpad.

U vještačenju na više od 350 stranica zaključeno je da odlagalište predstavlja kontinuirani izvor onečišćenja s tendencijom širenja ako se ne provedu sanacijske mjere.